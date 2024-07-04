https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-mujde-diyerek-duyurdu-kooperatiflere-408-bin-liraya-kadar-hibe-destegi-verilecek-1085507999.html

Bakan ‘müjde’ diyerek duyurdu: ‘Kooperatiflere 408 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’

Bakan ‘müjde’ diyerek duyurdu: ‘Kooperatiflere 408 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı döneminin kooperatiflerin başvurularına açıldığını... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T09:52+0300

2024-07-04T09:52+0300

2024-07-04T10:10+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

ömer bolat

kooperatif

hibe

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarını belirterek, "Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin lira, hizmet alımlarında 60 bin lira, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilecek" ifadesini kullandı.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.'Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek'Bu kapsamda 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimiz mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir" bilgisini paylaştı.Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.Kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelikProgram çerçevesinde geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bolat, "2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20.5 milyon lira destek sağlanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.Bolat, hibe verilecek kooperatiflere ilişkin şunları kaydetti:

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