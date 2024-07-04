https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-mujde-diyerek-duyurdu-kooperatiflere-408-bin-liraya-kadar-hibe-destegi-verilecek-1085507999.html
Bakan ‘müjde’ diyerek duyurdu: ‘Kooperatiflere 408 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’
Bakan ‘müjde’ diyerek duyurdu: ‘Kooperatiflere 408 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı döneminin kooperatiflerin başvurularına açıldığını... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:52+0300
2024-07-04T09:52+0300
2024-07-04T10:10+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ömer bolat
kooperatif
hibe
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarını belirterek, "Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin lira, hizmet alımlarında 60 bin lira, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilecek" ifadesini kullandı.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.'Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek'Bu kapsamda 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimiz mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir" bilgisini paylaştı.Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.Kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelikProgram çerçevesinde geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bolat, "2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20.5 milyon lira destek sağlanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.Bolat, hibe verilecek kooperatiflere ilişkin şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sibergoz-49-operasyonlarinda-110-supheli-yakalandi-islem-hacmi-3-milyar-750-milyon-lira-1085506341.html
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hibe destekleri 2024, ticaret bakanlığı hibe desteği, ticaret bakanlığı hibe
hibe destekleri 2024, ticaret bakanlığı hibe desteği, ticaret bakanlığı hibe
Bakan ‘müjde’ diyerek duyurdu: ‘Kooperatiflere 408 bin liraya kadar hibe desteği verilecek’
09:52 04.07.2024 (güncellendi: 10:10 04.07.2024)
Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı döneminin kooperatiflerin başvurularına açıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarını belirterek, "Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin lira, hizmet alımlarında 60 bin lira, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilecek" ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.
'Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek'
Bu kapsamda 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimiz mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir" bilgisini paylaştı.
Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.
Kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelik
Program çerçevesinde geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bolat, "2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20.5 milyon lira destek sağlanmasına karar verilmiştir" ifadesini kullandı.
Bolat, hibe verilecek kooperatiflere ilişkin şunları kaydetti:
Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin ve engellilerin oluşturduğu, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatiflerle tarım satış, sanat, yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatiflerle bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacaktır. Kooperatiflerimize hayırlı olsun.
Paylaşımda 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına dair şu bilgiler yer aldı:
Destek türü
Ocak 2023 (lira)
2024
Artış oranı (yüzde)
Makine/ekipman ve demirbaş alanı
200.000
400.000
100
Sergi ve fuar desteği
30.000
60.000
100
1 personel için istihdam desteği
103.000
204.000
98
2 personel için istihdam desteği
206.000
408.000
98