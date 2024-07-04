https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/macronun-secim-kumari-natoyu-telaslandiriyor-1085517092.html
'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'
'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde erken seçim... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T13:04+0300
2024-07-04T13:04+0300
2024-07-04T13:17+0300
politika
fransa
emmanuel macron
erken seçim
nato
ulusal birlik partisi (rn)
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AB'nin en çok okunan haber portalı Euroactiv, NATO üyelerinin Fransa'da parlamento seçimlerinden sonra Rassemblement Nationale (Ulusal Birlik Partisi) himayesindeki güçlerin iktidara gelmesinden ve bunun Fransa'nın ittifakın askeri komutasından ayrılmasına yol açabileceğinden ‘ciddi endişe’ duyduğunu aktardı.İttifak ülkelerinin ismi açıklanmayan diplomatlarına dayandırılarak paylaşılan haberde, ülkenin NATO müttefiklerinin, seçimlerden sonraki yeni durumda Fransa'nın 1966'da olduğu gibi askeri komutadan ayrılmaya karar verebileceğini göz ardı etmediği vurgulanırken, askeri uzman Michel Duclos da diplomatların görüşüne katılıyor.NATO diplomatlarının, AB ve göçmen karşıtı politika güden Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) partisinin parlamentoda iktidara gelmesi halinde ittifakın askeri yapısından ‘yumuşak ve hassas’ bir çekilme için çalışmaya başlayabileceğine inandığına dikkat çeken Euroactiv, haberinde, “Fransa'nın NATO görevlerine katılmak üzere tahsis ettiği birlikler daha düşük rütbeli olabilir. Fransa ayrıca genel olarak daha az asker tahsis edebilir” ifadelerini kullandı.Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı muhafazakar RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31.4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.Kaynakların değerlendirmesine göre, seçim sonuçlarının ardından iktidara gelecek olan RN, ittifaka üyeliğin ve Kiev'e yardımın uygulanabilirliğinden şüphe duyarken, Fransa'nın NATO'daki geleceğinin etkisi de sorgulanabilir. Ayrıca portalın kaynakları Fransa'nın siyasi konularda da ‘Rusya'ya yönelebileceğini’ düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/le-pen-macron-idari-darbe-hazirligi-yapiyor-1085439703.html
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fransa, emmanuel macron, erken seçim, nato, ulusal birlik partisi (rn)
fransa, emmanuel macron, erken seçim, nato, ulusal birlik partisi (rn)
'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'
13:04 04.07.2024 (güncellendi: 13:17 04.07.2024)
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde erken seçim ilan eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un oynadığı kumarın, NATO ülkelerinde de telaşa neden olmaya başladığı iddia edildi.
AB'nin en çok okunan haber portalı Euroactiv, NATO üyelerinin Fransa'da parlamento seçimlerinden sonra Rassemblement Nationale (Ulusal Birlik Partisi) himayesindeki güçlerin iktidara gelmesinden ve bunun Fransa'nın ittifakın askeri komutasından ayrılmasına yol açabileceğinden ‘ciddi endişe’ duyduğunu aktardı.
İttifak ülkelerinin ismi açıklanmayan diplomatlarına dayandırılarak paylaşılan haberde, ülkenin NATO müttefiklerinin, seçimlerden sonraki yeni durumda Fransa'nın 1966'da olduğu gibi askeri komutadan ayrılmaya karar verebileceğini göz ardı etmediği vurgulanırken, askeri uzman Michel Duclos da diplomatların görüşüne katılıyor.
NATO diplomatlarının, AB ve göçmen karşıtı politika güden Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) partisinin parlamentoda iktidara gelmesi halinde ittifakın askeri yapısından ‘yumuşak ve hassas’ bir çekilme için çalışmaya başlayabileceğine inandığına dikkat çeken Euroactiv, haberinde, “Fransa'nın NATO görevlerine katılmak üzere tahsis ettiği birlikler daha düşük rütbeli olabilir. Fransa ayrıca genel olarak daha az asker tahsis edebilir” ifadelerini kullandı.
Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı muhafazakar RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31.4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.
Kaynakların değerlendirmesine göre, seçim sonuçlarının ardından iktidara gelecek olan RN, ittifaka üyeliğin ve Kiev'e yardımın uygulanabilirliğinden şüphe duyarken, Fransa'nın NATO'daki geleceğinin etkisi de sorgulanabilir. Ayrıca portalın kaynakları Fransa'nın siyasi konularda da ‘Rusya'ya yönelebileceğini’ düşünüyor.