'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Nazi yanlılarını görmeyen UEFA, kafayı Merih'e taktı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/macronun-secim-kumari-natoyu-telaslandiriyor-1085517092.html
'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'
'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde erken seçim... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T13:04+0300
2024-07-04T13:17+0300
politika
fransa
emmanuel macron
erken seçim
nato
ulusal birlik partisi (rn)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085516934_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc45e5cc2d7a6f56ebfc7d8bbff66aad.jpg
AB'nin en çok okunan haber portalı Euroactiv, NATO üyelerinin Fransa'da parlamento seçimlerinden sonra Rassemblement Nationale (Ulusal Birlik Partisi) himayesindeki güçlerin iktidara gelmesinden ve bunun Fransa'nın ittifakın askeri komutasından ayrılmasına yol açabileceğinden ‘ciddi endişe’ duyduğunu aktardı.İttifak ülkelerinin ismi açıklanmayan diplomatlarına dayandırılarak paylaşılan haberde, ülkenin NATO müttefiklerinin, seçimlerden sonraki yeni durumda Fransa'nın 1966'da olduğu gibi askeri komutadan ayrılmaya karar verebileceğini göz ardı etmediği vurgulanırken, askeri uzman Michel Duclos da diplomatların görüşüne katılıyor.NATO diplomatlarının, AB ve göçmen karşıtı politika güden Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) partisinin parlamentoda iktidara gelmesi halinde ittifakın askeri yapısından ‘yumuşak ve hassas’ bir çekilme için çalışmaya başlayabileceğine inandığına dikkat çeken Euroactiv, haberinde, “Fransa'nın NATO görevlerine katılmak üzere tahsis ettiği birlikler daha düşük rütbeli olabilir. Fransa ayrıca genel olarak daha az asker tahsis edebilir” ifadelerini kullandı.Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı muhafazakar RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31.4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.Kaynakların değerlendirmesine göre, seçim sonuçlarının ardından iktidara gelecek olan RN, ittifaka üyeliğin ve Kiev'e yardımın uygulanabilirliğinden şüphe duyarken, Fransa'nın NATO'daki geleceğinin etkisi de sorgulanabilir. Ayrıca portalın kaynakları Fransa'nın siyasi konularda da ‘Rusya'ya yönelebileceğini’ düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/le-pen-macron-idari-darbe-hazirligi-yapiyor-1085439703.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085516934_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_17b4ad6702b6ec22723681dface2a267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, erken seçim, nato, ulusal birlik partisi (rn)
fransa, emmanuel macron, erken seçim, nato, ulusal birlik partisi (rn)

'Macron'un seçim kumarı NATO'yu telaşlandırıyor'

13:04 04.07.2024 (güncellendi: 13:17 04.07.2024)
© AP Photo / Pavel GolovkinEmmanuel Macron NATO
Emmanuel Macron NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında Ulusal Birlik Partisi (RN) karşısında ağır yenilgi aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde erken seçim ilan eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un oynadığı kumarın, NATO ülkelerinde de telaşa neden olmaya başladığı iddia edildi.
AB'nin en çok okunan haber portalı Euroactiv, NATO üyelerinin Fransa'da parlamento seçimlerinden sonra Rassemblement Nationale (Ulusal Birlik Partisi) himayesindeki güçlerin iktidara gelmesinden ve bunun Fransa'nın ittifakın askeri komutasından ayrılmasına yol açabileceğinden ‘ciddi endişe’ duyduğunu aktardı.
İttifak ülkelerinin ismi açıklanmayan diplomatlarına dayandırılarak paylaşılan haberde, ülkenin NATO müttefiklerinin, seçimlerden sonraki yeni durumda Fransa'nın 1966'da olduğu gibi askeri komutadan ayrılmaya karar verebileceğini göz ardı etmediği vurgulanırken, askeri uzman Michel Duclos da diplomatların görüşüne katılıyor.
NATO diplomatlarının, AB ve göçmen karşıtı politika güden Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) partisinin parlamentoda iktidara gelmesi halinde ittifakın askeri yapısından ‘yumuşak ve hassas’ bir çekilme için çalışmaya başlayabileceğine inandığına dikkat çeken Euroactiv, haberinde, “Fransa'nın NATO görevlerine katılmak üzere tahsis ettiği birlikler daha düşük rütbeli olabilir. Fransa ayrıca genel olarak daha az asker tahsis edebilir” ifadelerini kullandı.
Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı muhafazakar RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31.4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.
Kaynakların değerlendirmesine göre, seçim sonuçlarının ardından iktidara gelecek olan RN, ittifaka üyeliğin ve Kiev'e yardımın uygulanabilirliğinden şüphe duyarken, Fransa'nın NATO'daki geleceğinin etkisi de sorgulanabilir. Ayrıca portalın kaynakları Fransa'nın siyasi konularda da ‘Rusya'ya yönelebileceğini’ düşünüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
DÜNYA
Le Pen: Macron, idari darbe hazırlığı yapıyor
2 Temmuz, 15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала