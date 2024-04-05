https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/hasan-arattan-futbolculara-ultimatom-odemelerinizi-yapar-yollari-ayiririz-1082513543.html

Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom: Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız

Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom: Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'de futbolcularla toplantı yaparak, " "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T21:50+0300

2024-04-05T21:50+0300

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spor

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beşiktaş

futbolcu

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı yaptı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre başkan Arat, oyunculara İngilizce olarak yaptığı konuşmada, "Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız" dedi.Hasan Arat, başkan seçildiği günden bu yana ilk kez oyuncularla yaptığı toplantıda, Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini, bunları yapmayan, aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.'Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekiyor'Beşiktaş taraftarının önemli özelliğinin tükenmeyen tutkusu olduğunu aktaran Arat, şöyle konuştu:Beşiktaş Başkanı, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmede de takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu, derhal toparlanmaları gerektiği, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.'Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim'"Yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın" diyen Hasan Arat, "Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim" şeklinde konuştu.Başkan Arat, geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla oyuncularla bayramlaştı.Toplantıda ikinci başkan Hüseyin Yücel ile futbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/besiktas-kulubu-baskani-hasan-arattan-galatasaray-aciklamasi-1081544189.html

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hasan arat, beşiktaş, beşiktaş, futbolcu