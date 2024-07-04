https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kocaelinde-provokatif-paylasim-yaptigi-gerekcesiyle-8-supheli-gozaltina-alindi-1085502218.html

Kocaeli'nde 'provokatif paylaşım' yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nde 'provokatif paylaşım' yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

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provokasyon

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göçmen krizi

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Kocaeli'nde sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'provokatif söylemlerde bulunduğu' belirtilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinden "göçmen karşıtı paylaşımlar yaptığı, kamu düzeni ve barışını bozduğu, insanları sokağa çağırdığı ve provokatif söylemlerde bulunduğu" tespit edilen U.S, H.E, R.P, H.K, M.S.Y, Y.Ö.C, D.V. ve H.E'nin 2 Temmuz'da Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

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kocaeli, sosyal medya, provokasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen krizi