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Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere 10 tutuklama
Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere 10 tutuklama
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:22+0300
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kayseri
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/izmirde-taksicinin-kafasina-kaldirim-tasiyla-vuran-saniga-8-yil-15-ay-hapis-cezasi-1085539037.html
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kayseri, istanbul, tutuklama
kayseri, istanbul, tutuklama

Kayseri'deki olaylarla ilgili paylaşım ve gösterilere 10 tutuklama

22:22 04.07.2024 (güncellendi: 22:23 04.07.2024)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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