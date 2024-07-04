https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kayinvalidesini-once-darp-etti-ardindan-otomobiliyle-carpti-1085507099.html

Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı

Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı

Sputnik Türkiye

Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırıldı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T09:30+0300

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türkiye

mardin

kayınvalide

gelin

kaynana

darp

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Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç.'nin önünü kesti. Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.Ç. serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sibergoz-49-operasyonlarinda-110-supheli-yakalandi-islem-hacmi-3-milyar-750-milyon-lira-1085506341.html

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mardin, kayınvalide, gelin, kaynana, darp