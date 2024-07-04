https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kayinvalidesini-once-darp-etti-ardindan-otomobiliyle-carpti-1085507099.html
Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı
Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı
Sputnik Türkiye
Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırıldı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:30+0300
2024-07-04T09:30+0300
2024-07-04T09:40+0300
türkiye
mardin
kayınvalide
gelin
kaynana
darp
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Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç.'nin önünü kesti. Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.Ç. serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sibergoz-49-operasyonlarinda-110-supheli-yakalandi-islem-hacmi-3-milyar-750-milyon-lira-1085506341.html
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mardin, kayınvalide, gelin, kaynana, darp
mardin, kayınvalide, gelin, kaynana, darp
Kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı
09:30 04.07.2024 (güncellendi: 09:40 04.07.2024)
Mardin'de bir kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesini önce darp etti ardından otomobiliyle çarptı. Yaralanan kayınvalide hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.Ç. isimli kadın, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Ç.'nin önünü kesti. Gelin, daha sonra terlikle kayınvalidesini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle gelin otomobiliyle kayınvalidesine çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri yakaladıkları gelini adli makamlara sevk etti. Adli makamlara sevk edilen S.D.Ç. serbest bırakıldı.