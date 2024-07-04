https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/istanbulda-maganda-kursununun-hedefi-oldu-boynundan-girdi-agzinda-kaldi-1085524274.html
İstanbul'da maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı
İstanbul'da maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı
Sputnik Türkiye
Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:42+0300
2024-07-04T15:42+0300
2024-07-04T15:42+0300
türkiye
pendik
maganda
maganda kurşunu
istanbul
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085524116_0:572:1290:1298_1920x0_80_0_0_a917d3daf932bd0f01b0fab895207239.jpg
Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti. Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu. Kurşun Yazar’ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, “Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/dugunde-maganda-kursunu-yuzunden-bebegini-kaybetmisti-agir-yaralanan-kadin-yasamini-da-yitirdi--1083751712.html
türkiye
pendik
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085524116_0:451:1290:1419_1920x0_80_0_0_925b2c25d0903cf13ca1589883fe9ac2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pendik, maganda, maganda kurşunu, istanbul, silah
pendik, maganda, maganda kurşunu, istanbul, silah
İstanbul'da maganda kurşununun hedefi oldu: Boynundan girdi ağzında kaldı
Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Pendik'te arkadaşlarıyla dondurma almaya giden 17 yaşındaki genç, cadde üzerinde seyir halinde oldukları aracın içerisinden rastgele açılan maganda kurşununun hedefi oldu. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Ateş açan şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece 02.00 sıralarında Pendik’te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye gitti. Yazar evine döndüğü sırada, aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu. Kurşun Yazar’ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, “Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti. O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir” diye konuştu.