https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/dugunde-maganda-kursunu-yuzunden-bebegini-kaybetmisti-agir-yaralanan-kadin-yasamini-da-yitirdi--1083751712.html
Düğünde maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetmişti: Ağır yaralanan kadın yaşamını da yitirdi
Düğünde maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetmişti: Ağır yaralanan kadın yaşamını da yitirdi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da düğün sırasında gelin ve damat otomobilden indiği sırada havaya açılan ateş sonucu 34 yaşındaki kadın karnından yaralanmış ve bebeğini... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:20+0300
2024-05-13T12:20+0300
2024-05-13T12:20+0300
türkiye
maganda kurşunu
şanlıurfa
düğün
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılmış ve 34 yaşındaki hamile kadın Zemzem Ö. yaralanmıştı. Sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının 3 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Harran Üniversitesi'nde mücadele veren kadının 1 hafta sonra ise yaşam mücadelesini kaybedip hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220730/gaziantepte-maganda-kursunu-isabet-eden-cocuk-oldu-1059323569.html
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maganda kurşunu, şanlıurfa, düğün, silah
maganda kurşunu, şanlıurfa, düğün, silah
Düğünde maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetmişti: Ağır yaralanan kadın yaşamını da yitirdi
Şanlıurfa'da düğün sırasında gelin ve damat otomobilden indiği sırada havaya açılan ateş sonucu 34 yaşındaki kadın karnından yaralanmış ve bebeğini kaybetmişti. Annenin de yoğum bakım ardından bugün hayatını kaybettiği açıklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılmış ve 34 yaşındaki hamile kadın Zemzem Ö. yaralanmıştı. Sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının 3 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Harran Üniversitesi'nde mücadele veren kadının 1 hafta sonra ise yaşam mücadelesini kaybedip hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.