https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/dugunde-maganda-kursunu-yuzunden-bebegini-kaybetmisti-agir-yaralanan-kadin-yasamini-da-yitirdi--1083751712.html

Düğünde maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetmişti: Ağır yaralanan kadın yaşamını da yitirdi

Düğünde maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetmişti: Ağır yaralanan kadın yaşamını da yitirdi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da düğün sırasında gelin ve damat otomobilden indiği sırada havaya açılan ateş sonucu 34 yaşındaki kadın karnından yaralanmış ve bebeğini... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T12:20+0300

2024-05-13T12:20+0300

2024-05-13T12:20+0300

türkiye

maganda kurşunu

şanlıurfa

düğün

silah

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılmış ve 34 yaşındaki hamile kadın Zemzem Ö. yaralanmıştı. Sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının 3 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Harran Üniversitesi'nde mücadele veren kadının 1 hafta sonra ise yaşam mücadelesini kaybedip hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220730/gaziantepte-maganda-kursunu-isabet-eden-cocuk-oldu-1059323569.html

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maganda kurşunu, şanlıurfa, düğün, silah