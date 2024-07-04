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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/istanbulda-beyaz-yol-calismasi-2-seride-dusecek-ve-90-gun-surecek-1085529453.html
İstanbul'da 'Beyaz Yol' çalışması: D-100, iki şeride düşecek ve 90 gün sürecek
İstanbul'da 'Beyaz Yol' çalışması: D-100, iki şeride düşecek ve 90 gün sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle D-100... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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ibb
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları yapılacak.Daha önce Yenibosna-Cevizlibağ ile Beykent-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki bölümler ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki metrobüs güzergahındaki 9 durağı kapsayan 'Beyaz Yol' uygulaması tamamlanırken şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek.İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında eskiyen asfaltlar sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile her yıl asfaltlama çalışması yapılan yolda 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenileneceği çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılacak ve 90 gün sürecek çalışma sırasında, belirtilen güzergahta D-100 karayolu 2 şeride düşürülecek.Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak çalışmada, yol yapımı Yenibosna-Sefaköy durakları arasında D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/akom-saat-verdi-istanbulda-metrekareye-20-ila-45-kilogram-yagmur-dusecek-1085523979.html
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istanbul, ibb, d-100 karayolu, bakım, onarım, çalışma
istanbul, ibb, d-100 karayolu, bakım, onarım, çalışma

İstanbul'da 'Beyaz Yol' çalışması: D-100, iki şeride düşecek ve 90 gün sürecek

17:05 04.07.2024 (güncellendi: 17:07 04.07.2024)
© AA / İBBİstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek Beyaz Yol çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları yapılacak.
Daha önce Yenibosna-Cevizlibağ ile Beykent-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki bölümler ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy arasındaki metrobüs güzergahındaki 9 durağı kapsayan 'Beyaz Yol' uygulaması tamamlanırken şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında eskiyen asfaltlar sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile her yıl asfaltlama çalışması yapılan yolda 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.
Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenileneceği çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılacak ve 90 gün sürecek çalışma sırasında, belirtilen güzergahta D-100 karayolu 2 şeride düşürülecek.
Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak çalışmada, yol yapımı Yenibosna-Sefaköy durakları arasında D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde başlayacak.
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