https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/akom-saat-verdi-istanbulda-metrekareye-20-ila-45-kilogram-yagmur-dusecek-1085523979.html
AKOM saat verdi: İstanbul'da metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşecek
AKOM saat verdi: İstanbul'da metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:41+0300
2024-07-04T15:41+0300
2024-07-04T15:41+0300
türkiye
istanbul
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sağanak yağış
yağmur
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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AKOM'dan yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar devam edecek sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html
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istanbul sağanak yağış, istanbul sağanak uyarısı, istanbul yağış, istanbul yağışlı mı bugün, akom hava durumu
AKOM saat verdi: İstanbul'da metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağını duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.
Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar devam edecek sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.
Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.
Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.