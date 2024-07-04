https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/akom-saat-verdi-istanbulda-metrekareye-20-ila-45-kilogram-yagmur-dusecek-1085523979.html

AKOM saat verdi: İstanbul'da metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşecek

AKOM saat verdi: İstanbul'da metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla görülecek sağanağın... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T15:41+0300

2024-07-04T15:41+0300

2024-07-04T15:41+0300

türkiye

istanbul

yağış

sağanak yağış

yağmur

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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AKOM'dan yapılan açıklamada, Beykoz ve Şile'de görülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın, Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere gün boyu aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.Yağışın saat 18.00'den itibaren etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yarın saat 13.00'e kadar devam edecek sağanağın Anadolu Yakası'nın doğu ve kuzeyinde kalan Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde kalan Sarıyer ve Eyüpsultan'da kuvvetli olabileceği kaydedildi.Açıklamada, metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği ifade edilerek, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışlarda göllenme, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınları yaşanabildiğinden merkezin ilgili İBB birimlerine personel görevlendirme uyarısında bulunduğu anlatıldı.Sağanağın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html

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