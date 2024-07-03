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Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu
Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ardeşen
ardeşen belediye başkanlığı
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belediye başkanı
silahlı kavga
silahlı saldırı
kavga
bıçaklı kavga
tunca
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Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.Kaçan faillerden E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.Toprağa verildiBu arada, Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığına defnedildi.Kavganın başlangıcı güvenlik kameralarına yansıdıAytemiz'in ölümüyle sonuçlanan ve iş yerinde başlayan tartışmanın anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.Daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında dün özel bir iş yerinde başlayan tartışma Atatürk Caddesi'ne taşınmış, büyüyen olayda silahla vurularak ağır yaralanan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerden 2'si emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/eski-belediye-baskani-silahli-kavgada-hayatini-kaybetti-1085456633.html
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ardeşen, ardeşen belediye başkanlığı, rize, belediye başkanı, silahlı kavga, silahlı saldırı, kavga, bıçaklı kavga, tunca, ahmet naci aytemiz
ardeşen, ardeşen belediye başkanlığı, rize, belediye başkanı, silahlı kavga, silahlı saldırı, kavga, bıçaklı kavga, tunca, ahmet naci aytemiz

Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu

20:31 03.07.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Kaçan faillerden E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

Toprağa verildi

Bu arada, Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığına defnedildi.

Kavganın başlangıcı güvenlik kameralarına yansıdı

Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan ve iş yerinde başlayan tartışmanın anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında dün özel bir iş yerinde başlayan tartışma Atatürk Caddesi'ne taşınmış, büyüyen olayda silahla vurularak ağır yaralanan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerden 2'si emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
Eski belediye başkanı silahlı çatışmada hayatını kaybetti
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