https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/eski-belediye-baskaninin-oldurulmesine-iliskin-gozaltina-alinanlarin-sayisi-3-oldu-1085496210.html

Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu

Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 3 oldu

Sputnik Türkiye

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada, ilçeye bağlı Tunca beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüne ilişkin bir şüphelinin... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T20:31+0300

2024-07-03T20:31+0300

2024-07-03T20:31+0300

türkiye

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Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Ahmet Naci Aytemiz'in ölümüyle sonuçlanan menfur olayın faillerinin E.B, H.K. ve H.K. olduğunun belirlendiği ifade edildi.Kaçan faillerden E.B. ve H.K'nin olaydan kısa süre sonra yakalandığı anımsatılan açıklamada, diğer şüpheli H.K'nin de emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandığı, böylece faillerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.Toprağa verildiBu arada, Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile mezarlığına defnedildi.Kavganın başlangıcı güvenlik kameralarına yansıdıAytemiz'in ölümüyle sonuçlanan ve iş yerinde başlayan tartışmanın anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.Daha önce husumetli oldukları değerlendirilen iki grup arasında dün özel bir iş yerinde başlayan tartışma Atatürk Caddesi'ne taşınmış, büyüyen olayda silahla vurularak ağır yaralanan eski Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüphelilerden 2'si emniyet güçlerince kısa sürede yakalanmış, diğerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/eski-belediye-baskani-silahli-kavgada-hayatini-kaybetti-1085456633.html

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