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İrpen ve Buça’da suç işleyen Çek paralı asker Prag'da yargılanıyor
İrpen ve Buça’da suç işleyen Çek paralı asker Prag'da yargılanıyor
Sputnik Türkiye
Çekya’nın başkenti Prag’da, Ukrayna ordusu için paralı askerlik ve çatışmalar sırasında yağmacılık yapma suçlamasıyla yargılanan Filip Siman bugün hakem... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T12:48+0300
2024-07-04T12:44+0300
dünya
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çekya
paralı asker
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České noviny portalının aktardığına göre, Ukrayna’da İrpen ve Buça şehirlerindeki çatışmalara katılan 27 yaşındaki Çekyalı Filip Siman paralı askerlik ve yağmacılık yapmakla suçlanıyor.Haberde, “Savcılığın iddiasına göre Siman, emirleri yerine getirirken ve boş zamanlarında ölen askerlerin ve sivillerin eşyalarını defalarca zimmetine geçirdi. &lt;...&gt; Bunlar arasında bir altın yüzük, altın ve gümüş külçeler, diğer mücevherler ve nakit paranın yanı sıra, tablet ve marka güneş gözlükleri gibi eşyalar vardı” ifadesine yer verildi.Suçlamaları reddeden Siman, tablete “gizli bilginin olduğunu” düşünerek el koyduğunu, gümüş külçelere gelince de Ukraynalı askeri yetkililerin değerli eşyaların onda kalmasına izin verdiğini anlattı.Tüm askerlerin, Ukraynalıların bıraktığı evlerde kaldığını anlatan Siman, bu yüzden evlerdeki eşyaları kullanmanın normal olduğunu belirterek, “Bulduğumuz değerli eşyaları, parayı ve elektronik cihazları karargaha götürüyorduk” diye ekledi.Yabancı orduda hizmet ettiği için en fazla 5 yıl hapis alması beklenen Siman’ın yağmacılıktan dolayı daha büyük ceza alabileceği kaydedildi.Fransız eski asker ve yazar Adrien Bocquet, 2022’de Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Buça şehrinde provokasyon hazırlığı yapıldığına tanık olduğunu anlatmıştı. Bocquet, Buça’ya insani yardım ve ilaç ulaştırdıklarında, Rus esirlerin işkence yapılıp öldürüldüğünü ve Ukraynalı militanların sivillere yönelik katliamın mizansenini çektiğini gördüğünü dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-bir-hava-ussu-daha-iskender-kurbani-mig-29-savas-ucagi-yok-edildi-1085509981.html
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ukrayna krizi, çekya, paralı asker, yağma, ukrayna, buça, ukrayna ordusu
ukrayna krizi, çekya, paralı asker, yağma, ukrayna, buça, ukrayna ordusu

İrpen ve Buça’da suç işleyen Çek paralı asker Prag'da yargılanıyor

12:48 04.07.2024
© Fotoğraf : 42TČenUkrayna ordu saflarında İrpen ve Buça'da savaşan Çekyalı paralı asker Filip Siman
Ukrayna ordu saflarında İrpen ve Buça'da savaşan Çekyalı paralı asker Filip Siman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Fotoğraf : 42TČen
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Çekya’nın başkenti Prag’da, Ukrayna ordusu için paralı askerlik ve çatışmalar sırasında yağmacılık yapma suçlamasıyla yargılanan Filip Siman bugün hakem karşısına çıktı.
České noviny portalının aktardığına göre, Ukrayna’da İrpen ve Buça şehirlerindeki çatışmalara katılan 27 yaşındaki Çekyalı Filip Siman paralı askerlik ve yağmacılık yapmakla suçlanıyor.
Haberde, “Savcılığın iddiasına göre Siman, emirleri yerine getirirken ve boş zamanlarında ölen askerlerin ve sivillerin eşyalarını defalarca zimmetine geçirdi. <...> Bunlar arasında bir altın yüzük, altın ve gümüş külçeler, diğer mücevherler ve nakit paranın yanı sıra, tablet ve marka güneş gözlükleri gibi eşyalar vardı” ifadesine yer verildi.
Suçlamaları reddeden Siman, tablete “gizli bilginin olduğunu” düşünerek el koyduğunu, gümüş külçelere gelince de Ukraynalı askeri yetkililerin değerli eşyaların onda kalmasına izin verdiğini anlattı.
Tüm askerlerin, Ukraynalıların bıraktığı evlerde kaldığını anlatan Siman, bu yüzden evlerdeki eşyaları kullanmanın normal olduğunu belirterek, “Bulduğumuz değerli eşyaları, parayı ve elektronik cihazları karargaha götürüyorduk” diye ekledi.
Yabancı orduda hizmet ettiği için en fazla 5 yıl hapis alması beklenen Siman’ın yağmacılıktan dolayı daha büyük ceza alabileceği kaydedildi.
Fransız eski asker ve yazar Adrien Bocquet, 2022’de Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Buça şehrinde provokasyon hazırlığı yapıldığına tanık olduğunu anlatmıştı. Bocquet, Buça’ya insani yardım ve ilaç ulaştırdıklarında, Rus esirlerin işkence yapılıp öldürüldüğünü ve Ukraynalı militanların sivillere yönelik katliamın mizansenini çektiğini gördüğünü dile getirmişti.
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