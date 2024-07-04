https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-bir-araya-geldi-1085526529.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T16:20+0300

2024-07-04T16:20+0300

2024-07-04T16:20+0300

türkiye

türkiye

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

çin

şi cinping

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085526240_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_04434de5773f87b36458110054b5ab23.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.Erdoğan-Lukaşenko görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile de bir araya geldi.Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/cumhurbaskani-erdogan-israilin-uzerindeki-baskinin-artirilmasi-gerekiyor-1085524473.html

türkiye

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö), çin, şi cinping