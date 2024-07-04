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Hortum oluştu, kamp alanını yerle bir etti: '5 dakika önce içinde olduğum kamelya uçtu'
Hortum oluştu, kamp alanını yerle bir etti: '5 dakika önce içinde olduğum kamelya uçtu'
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağış vurdu. Sağanak yağışla birlikte çıkan hortum da kamp alanını yerle bir etti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T10:16+0300
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Olay, Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, bir anda hortum ortaya çıktı. Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü. Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm. Eşimle birlikte büyük bir korku yaşadık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/meteoroloji-kuvvetli-saganak-geliyor-dedi-valilik-alarma-gecti-ani-sel-uyarisi-yayinlandi-1085503912.html
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hortum, tekirdağ, hava durumu, sağanak, sağanak yağış
hortum, tekirdağ, hava durumu, sağanak, sağanak yağış

Hortum oluştu, kamp alanını yerle bir etti: '5 dakika önce içinde olduğum kamelya uçtu'

10:16 04.07.2024
© İHA / ERDİ KURU-AW239535Hortum oluştu, kamp alanını yerle bir etti: '5 dakika önce içinde olduğum kamelya uçtu'
Hortum oluştu, kamp alanını yerle bir etti: '5 dakika önce içinde olduğum kamelya uçtu' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA / ERDİ KURU-AW239535
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağış vurdu. Sağanak yağışla birlikte çıkan hortum da kamp alanını yerle bir etti.
Olay, Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, bir anda hortum ortaya çıktı.
Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü. Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.
Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm. Eşimle birlikte büyük bir korku yaşadık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" dedi.
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