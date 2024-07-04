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Hindistan Başbakanı Modi, Rusya ziyaretine hazırlanıyor
Hindistan Başbakanı Modi, Rusya ziyaretine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8 ve 9 Temmuz'da Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
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Kremlin'den Modi'nin ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde, dostane Rusya-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alınacak" ifadesi kullanıldı.Putin, geçtiğimiz ay Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etmişti.Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi’nin telefonda görüştüklerini bildirdi. Açıklamaya göre Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Modi’yi içtenlikle tebrik etti.“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Hindistan Halk Partisi'nin kısa süre önce sonuçlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısından dolayı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etti” denilen açıklamada, ‘bunun Hindistan yönetiminin izlediği siyasi yola desteğin, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında ve uluslararası otoritesinin güçlenmesinde elde edilen sonuçların tanınmasının bir yansıması olduğu’ vurgulandı.Liderler stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiPutin ve Modi’nin, iki ülke arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf, Rusya ile Hindistan arasında her yönde genişlemeye devam edecek olan özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre taraflar ayrıca aralarındaki yapıcı kişisel etkileşimi sürdürme konusunda da mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/pakistan-basbakani-seriften-dunyaya-afganistan-ile-iliski-kurma-cagrisi-1085524973.html
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hindistan, rusya, narendra modi, vladimir putin
hindistan, rusya, narendra modi, vladimir putin

Hindistan Başbakanı Modi, Rusya ziyaretine hazırlanıyor

15:59 04.07.2024
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant’ta gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / POOL
/
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8 ve 9 Temmuz'da Rusya'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Kremlin'den Modi'nin ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmelerde, dostane Rusya-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular ele alınacak" ifadesi kullanıldı.
Putin, geçtiğimiz ay Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etmişti.
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi’nin telefonda görüştüklerini bildirdi. Açıklamaya göre Putin, Hindistan Halk Partisi’nin tamamlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Modi’yi içtenlikle tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı, Hindistan Halk Partisi'nin kısa süre önce sonuçlanan genel parlamento seçimlerindeki başarısından dolayı Narendra Modi’yi içtenlikle tebrik etti” denilen açıklamada, ‘bunun Hindistan yönetiminin izlediği siyasi yola desteğin, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasında ve uluslararası otoritesinin güçlenmesinde elde edilen sonuçların tanınmasının bir yansıması olduğu’ vurgulandı.

Liderler stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi

Putin ve Modi’nin, iki ülke arasındaki özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf, Rusya ile Hindistan arasında her yönde genişlemeye devam edecek olan özel ayrıcalıklı stratejik ortaklığın mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi” vurgusu yapıldı.
Açıklamaya göre taraflar ayrıca aralarındaki yapıcı kişisel etkileşimi sürdürme konusunda da mutabık kaldı.
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