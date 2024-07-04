https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/havuzda-bir-anda-kusmaya-baslayip-fenalastilar-asiri-klor-zehirledi-1085524417.html
Havuzda bir anda kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi
Havuzda bir anda kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi
Sputnik Türkiye
Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi devam ediyor. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
2024-07-04T15:59+0300
türkiye
kusma
klor gazı
havuz
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Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olimpik yüzme havuzunda klor gazından etkilenip hastaneye kaldırılan yaşları 7 ile 9 arasındaki 3 çocuğun genel durumlarının düne oranla daha iyi olduğu belirtildi.Açıklamada, çocukların tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde devam ettiği kaydedildi.Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde dün, havuz bakım personeli, cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık şikayetiyle Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı. Havuz personeli ve cankurtaran tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/1085230036.html
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kusma, klor gazı, havuz
Havuzda bir anda kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi
Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi devam ediyor.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olimpik yüzme havuzunda klor gazından etkilenip hastaneye kaldırılan yaşları 7 ile 9 arasındaki 3 çocuğun genel durumlarının düne oranla daha iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, çocukların tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde devam ettiği kaydedildi.
Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde dün, havuz bakım personeli, cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık şikayetiyle Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı. Havuz personeli ve cankurtaran tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.