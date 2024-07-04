https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/havuzda-bir-anda-kusmaya-baslayip-fenalastilar-asiri-klor-zehirledi-1085524417.html

Havuzda bir anda kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi

Havuzda bir anda kusmaya başlayıp fenalaştılar: Aşırı klor zehirledi

Sputnik Türkiye

Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavisi devam ediyor. 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T15:59+0300

2024-07-04T15:59+0300

2024-07-04T15:59+0300

türkiye

kusma

klor gazı

havuz

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Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olimpik yüzme havuzunda klor gazından etkilenip hastaneye kaldırılan yaşları 7 ile 9 arasındaki 3 çocuğun genel durumlarının düne oranla daha iyi olduğu belirtildi.Açıklamada, çocukların tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk servisinde devam ettiği kaydedildi.Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde dün, havuz bakım personeli, cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık şikayetiyle Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı. Havuz personeli ve cankurtaran tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/1085230036.html

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Sputnik Türkiye

kusma, klor gazı, havuz