© AA / Ahmet Serdar Eser
Sıcaktan etkilenen hayvanlar, Kuğulu Park'taki havuzda ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Sıcaktan etkilenen hayvanlar, Kuğulu Park'taki havuzda ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
© AA / Ahmet Serdar Eser
Çocuklar ise, Kuğulu Park'taki havuzda ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Çocuklar ise, Kuğulu Park'taki havuzda ve fıskiyelerde serinlemeye çalıştı.
© AA / Ahmet Serdar Eser
Bazı vatandaşlar, Kuğulu Park'taki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Bazı vatandaşlar, Kuğulu Park'taki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
8/9
© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Ankara'da sıcak hava