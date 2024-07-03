https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a karşı açılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T16:52+0300
2024-07-03T16:52+0300
2024-07-03T16:52+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
türkiye
a milli futbol takımı
merih demiral
uefa
euro 2024
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" cümlesi yer verildi.Bozkurt işaretinin Almanya'da yasaklı simge olmadığına değinilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Siyasi amaçlı tepkilerin kınandığı açıklama, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" cümlesi ile tamamlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/almanya-icisleri-bakaninindan-merih-demiral-paylasimi-bizim-stadyumlarimizda-yeri-yok-1085483497.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, a milli futbol takımı, merih demiral, uefa, euro 2024
dışişleri bakanlığı, türkiye, a milli futbol takımı, merih demiral, uefa, euro 2024
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a karşı açılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" cümlesi yer verildi.
Bozkurt işaretinin Almanya'da yasaklı simge olmadığına değinilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.
Siyasi amaçlı tepkilerin kınandığı açıklama, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" cümlesi ile tamamlandı.