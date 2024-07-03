https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/disisleri-bakanligindan-merih-demiral-aciklamasi-tepkilerin-bizatihi-kendisi-yabanci-dusmanligi-1085488690.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: 'Tepkilerin bizatihi kendisi yabancı düşmanlığı'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a karşı açılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T16:52+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye

a milli futbol takımı

merih demiral

uefa

euro 2024

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" cümlesi yer verildi.Bozkurt işaretinin Almanya'da yasaklı simge olmadığına değinilen açıklamada şu cümleler kaydedildi:Siyasi amaçlı tepkilerin kınandığı açıklama, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" cümlesi ile tamamlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/almanya-icisleri-bakaninindan-merih-demiral-paylasimi-bizim-stadyumlarimizda-yeri-yok-1085483497.html

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dışişleri bakanlığı, türkiye, a milli futbol takımı, merih demiral, uefa, euro 2024