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Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı
Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan kulüp başkanı Özbek "3 farklı kategoride toplam 1 milyon... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:40+0300
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galatasaray
galatasaray sk
dursun özbek
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forma satışı
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Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen yeni sezon forma tanıtımında kulüp başkanı Dursun Özbek yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı.Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi.Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira" diye konuştu.Türkiye'nin her köşesindeki Galatasaraylılar'ın orijinal formaya ulaşabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Özbek, "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak. Bizi bu Avrupa'da forma satışlarında ilk 5'e taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başarır. Bunu da sadece Galatasaray başarabilir" ifadelerini kullandı.1 milyon adete ayarlanan sayaç, başkan Dursun Özbek'e ilk formanın hediye edilmesinin ardından çalışmaya başladı. Özbek, 100 forma satın alarak 1 milyon forma satışı hedefine destek verdi.Lansmana katılan sarı-kırmızılı futbolculara büyük ilgi gösteren davetliler, başta yeni transfer Belçikalı yıldız Batshuayi olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi.
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galatasaray, galatasaray sk, dursun özbek, forma, forma satışı
galatasaray, galatasaray sk, dursun özbek, forma, forma satışı

Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı

22:40 04.07.2024 (güncellendi: 22:45 04.07.2024)
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray, Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanını Galatasaray Adası'nda gerçekleştirdi
Galatasaray, Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanını Galatasaray Adası'nda gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan kulüp başkanı Özbek "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak" dedi.
Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen yeni sezon forma tanıtımında kulüp başkanı Dursun Özbek yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı.
Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi.
Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira" diye konuştu.
Türkiye'nin her köşesindeki Galatasaraylılar'ın orijinal formaya ulaşabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Özbek, "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak. Bizi bu Avrupa'da forma satışlarında ilk 5'e taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başarır. Bunu da sadece Galatasaray başarabilir" ifadelerini kullandı.
1 milyon adete ayarlanan sayaç, başkan Dursun Özbek'e ilk formanın hediye edilmesinin ardından çalışmaya başladı. Özbek, 100 forma satın alarak 1 milyon forma satışı hedefine destek verdi.
Lansmana katılan sarı-kırmızılı futbolculara büyük ilgi gösteren davetliler, başta yeni transfer Belçikalı yıldız Batshuayi olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi.
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