https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/dmmden-merih-demiral-ile-ilgili-aciklama-1085540976.html

DMM'den Merih Demiral ile ilgili açıklama

DMM'den Merih Demiral ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T22:54+0300

2024-07-04T22:54+0300

2024-07-04T22:54+0300

türkiye

merih demiral

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html

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merih demiral, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi