https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/dmmden-merih-demiral-ile-ilgili-aciklama-1085540976.html
DMM'den Merih Demiral ile ilgili açıklama
DMM'den Merih Demiral ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T22:54+0300
2024-07-04T22:54+0300
2024-07-04T22:54+0300
türkiye
merih demiral
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/tffden-merih-demiral-aciklamasi-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1085540090.html
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merih demiral, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
merih demiral, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
DMM'den Merih Demiral ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"UEFA tarafından Merih Demiral hakkında açılan soruşturma henüz sonuçlanmamış olup, 2 maç men cezası verildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'dan savunma istemiş olup, savunma sonrasında soruşturma karara bağlanacaktır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."