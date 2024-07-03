https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dilan-polat-icin-27-yil-hapis-talebi-1085497958.html
Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
Sputnik Türkiye
Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat hakkında 27 yıl hapis cezası istedi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T21:51+0300
2024-07-03T21:51+0300
2024-07-03T22:02+0300
son dakika
dilan polat
ceza
türkiye
savcılık
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Habertürk'ün haberine göre savcılık Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.
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son dakika, dilan polat, ceza, savcılık
son dakika, dilan polat, ceza, savcılık
Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
21:51 03.07.2024 (güncellendi: 22:02 03.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat hakkında 27 yıl hapis cezası istedi.
Habertürk'ün haberine göre savcılık Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.