https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/dilan-polat-icin-27-yil-hapis-talebi-1085497958.html

Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

Sputnik Türkiye

Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat hakkında 27 yıl hapis cezası istedi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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savcılık

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Habertürk'ün haberine göre savcılık Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

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son dakika, dilan polat, ceza, savcılık