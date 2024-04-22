https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/dunyanin-en-guclu-bocegi-hakkaride-ortaya-cikti-agirliginin-850-kat-fazlasini-tasiyabiliyor-1083023511.html

Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı: Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı: Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T14:01+0300

2024-04-22T14:01+0300

2024-04-22T14:01+0300

yaşam

hakkari

böcek

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti. Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı.Turan Erci, “Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik” dedi.Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, “İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık” şeklinde konuştu.850 kat fazlasını taşıyabiliyorAdıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde görülen gergedan böceği (oryctes nasicornis), ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240201/alt-katta-dokulen-bocek-ilaci-ust-kattaki-aileyi-zehirledi-7-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1080259106.html

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