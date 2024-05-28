https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayadan-kendi-kizi-icin-suclama-bana-saldirdi-ve-balkona-kilitledi-1084260763.html

Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'

Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'

Sputnik Türkiye

Uzun süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model, kızı tarafından... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T06:21+0300

2024-05-28T06:21+0300

2024-05-28T06:21+0300

yaşam

deniz akkaya

kız

kız çocuğu

kız çocuğu

ayşe önbilgin

efe önbilgin

polis

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Eski manken ve sunucu, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi.Eski eşini 'bir ruh hastası' diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti. İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden 2009'da doğan Ayşe adında bir kızı bulunan Akkaya, mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:Efe Önbilgin kimdir?İş insanı Efe Önbilgin, eski model Deniz Akkaya ile ilişkisinden 2009 yılında doğan Ayşe adındaki kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meteorolojiden-20-sehir-icin-pes-pese-uyari--1084259953.html

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