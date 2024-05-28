https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayadan-kendi-kizi-icin-suclama-bana-saldirdi-ve-balkona-kilitledi-1084260763.html
Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'
Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'
Sputnik Türkiye
Uzun süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model, kızı tarafından... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T06:21+0300
2024-05-28T06:21+0300
2024-05-28T06:21+0300
yaşam
deniz akkaya
kız
kız çocuğu
kız çocuğu
ayşe önbilgin
efe önbilgin
polis
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Eski manken ve sunucu, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi.Eski eşini 'bir ruh hastası' diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti. İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden 2009'da doğan Ayşe adında bir kızı bulunan Akkaya, mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:Efe Önbilgin kimdir?İş insanı Efe Önbilgin, eski model Deniz Akkaya ile ilişkisinden 2009 yılında doğan Ayşe adındaki kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meteorolojiden-20-sehir-icin-pes-pese-uyari--1084259953.html
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deniz akkaya eşi, deniz akkaya eski eşi, efe önbilgin kimdir, deniz akkaya kızı, deniz akkayanın kızı kim
deniz akkaya eşi, deniz akkaya eski eşi, efe önbilgin kimdir, deniz akkaya kızı, deniz akkayanın kızı kim
Deniz Akkaya'dan kendi kızı için suçlama: 'Bana saldırdı ve balkona kilitledi'
Uzun süredir sosyal medyadan uzak duran Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü model, kızı tarafından saldırıya uğradığını ve balkona kilitlendiğini iddia etti. Akkaya, paylaştığı mesajda "Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" ifadelerini kullandı.
Eski manken ve sunucu, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Akkaya, 1997 senesinde “son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyledi.
Eski eşini 'bir ruh hastası' diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti. İş insanı Efe Önbilgin ile ilişkisinden 2009'da doğan Ayşe adında bir kızı bulunan Akkaya, mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:
“Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."
Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
“Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın.”
İş insanı Efe Önbilgin, eski model Deniz Akkaya ile ilişkisinden 2009 yılında doğan Ayşe adındaki kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti.