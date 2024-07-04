Demokratlardan başkanlık yarışında sendeleyen Biden'a tam destek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Nazi yanlılarını görmeyen UEFA, kafayı Merih'e taktı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/demokratlardan-baskanlik-yarisinda-sendeleyen-bidena-tam-destek-1085517530.html
Demokratlardan başkanlık yarışında sendeleyen Biden'a tam destek
Demokratlardan başkanlık yarışında sendeleyen Biden'a tam destek
Sputnik Türkiye
Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellosu fiyasko ile sona eren Joe Biden’ın adaylığa uygun olup olmadığı tartışmaları yeniden alevlenirken, düşen reytingler... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T13:26+0300
2024-07-04T13:26+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
joe biden
abd demokrat parti
donald trump
düello
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085518034_0:0:3201:1800_1920x0_80_0_0_1aec991d6dd5c3d69d636f7a40257e6d.jpg
ABD basınındaki haberlere göre, "ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen" Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti’nin valileriyle Washington’da bir araya geldi.Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Biden ile görüşmenin ardından basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.Walz, yaptığı açıklamada, Biden’ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederek, "Hiçbirimiz 27 Haziran gecesinin kötü bir performans olduğunu inkar etmiyoruz" dedi.Moore ise görüşmeyi, dürüst ve samimi bulduklarını aktararak, valiler olarak Biden ile endişelerini paylaştıklarını söyledi.Halktan aldıkları tepkileri Biden’a ilettiklerini dile getiren Moore, "Başkan, bizim adayımız. Başkan, bizim parti liderimiz. Biden kazanmak için bu yarışta olduğu konusunda çok açıktı" diye konuştu.Hochul ise tüm Demokrat Parti valilerinin Biden’a destek sözü verdiğini çünkü risklerin yüksek olduğunu kaydetti.Biden'a parti içi güveni yeniden inşa etmesi tavsiyesiBiden ile görüşen Demokrat Senatör Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın seçimlerin aciliyetini, zorluğunu ve önemini anladığını belirtti.Coons, Biden’a parti içindeki güveni endişeler daha da büyümeden yeniden inşa etmesini tavsiye ettiğini kaydetti.Biden karşıtı seslerDemokrat Parti valileri, Biden’a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor.Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu.Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.Biden'ın yarıştan çekilmesi halinde Kamala Harris'in ismi öne çıkıyorBiden’ın demokratik müttefikleri, Trump ile tartışma yapıldığından bu yana sessiz olsa da kendisine karşı özel olarak artan bir ‘hayal kırıklığı’ var.İsminin açıklanmasını istemeyen Demokrat Parti’den üst düzey bir isim, Biden’ın Demokrat Kongre üyelerinin görüşme taleplerine yanıt vermemesinin tartışmadaki performansından daha kötü bir durum olduğunu söyledi.Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ifade etse de kendisinin adaylıktan vazgeçmesi halinde yerine kimin geçeceğine ilişkin konuşmalar arttı. 2 Demokrat Kongre Üyesi, Biden’a açık olarak başkanlık yarışından çekilmesi çağrısı yaptı. Ancak Demokrat Partiden farklı kongre üyeleri, özel olarak Harris’i Biden’ın alternatifi olarak tavsiye ediyor.Washington Post’taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris’in en iyi seçenek olduğuna yönelik bir sinyal verdi.Öte yandan Harris’in aday olması halinde partiyi diğerlerinden daha hızlı şekilde bir araya getireceği, dağınık ve bölücü bir Kongre kavgasından kaçınacağı tahmin ediliyor.Seçmenlerin, göçmenler, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Harris'e güveninin zayıf olduğuna yönelik anketler de var.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Kentucky Valisi Andy Beshear'ın isimleri de Biden’a alternatif olarak konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fakat yapılan anketlerde, bu isimlerin Biden ve Harris'ten daha kötü performans sergilediği görüldü.ABD Başkanı Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/biden-trumpla-gecen-basarisiz-duellosundan-yurtdisi-seyahatlerini-sorumlu-tuttu-1085476204.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085518034_389:0:2789:1800_1920x0_80_0_0_41884b9ddffa035a147df68211ae683f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd başkanlık seçimleri, joe biden, abd demokrat parti, donald trump, düello
abd başkanlık seçimleri, joe biden, abd demokrat parti, donald trump, düello

Demokratlardan başkanlık yarışında sendeleyen Biden'a tam destek

13:26 04.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON Joe Biden
 Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
Abone ol
Donald Trump ile gerçekleştirdiği düellosu fiyasko ile sona eren Joe Biden’ın adaylığa uygun olup olmadığı tartışmaları yeniden alevlenirken, düşen reytingler karşısında harekete geçen Demokrat Parti valileri, Biden’ın arkasında durduklarını gösterdi.
ABD basınındaki haberlere göre, "ülkeyi yönetme konusunda yeterliliğine ilişkin korkuları gidermek isteyen" Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Demokrat Parti’nin valileriyle Washington’da bir araya geldi.
Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul ve Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Biden ile görüşmenin ardından basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.
Walz, yaptığı açıklamada, Biden’ın başkanlık koltuğu için uygun olduğunu ifade ederek, "Hiçbirimiz 27 Haziran gecesinin kötü bir performans olduğunu inkar etmiyoruz" dedi.
Moore ise görüşmeyi, dürüst ve samimi bulduklarını aktararak, valiler olarak Biden ile endişelerini paylaştıklarını söyledi.
Halktan aldıkları tepkileri Biden’a ilettiklerini dile getiren Moore, "Başkan, bizim adayımız. Başkan, bizim parti liderimiz. Biden kazanmak için bu yarışta olduğu konusunda çok açıktı" diye konuştu.
Hochul ise tüm Demokrat Parti valilerinin Biden’a destek sözü verdiğini çünkü risklerin yüksek olduğunu kaydetti.

Biden'a parti içi güveni yeniden inşa etmesi tavsiyesi

Biden ile görüşen Demokrat Senatör Chris Coons, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın seçimlerin aciliyetini, zorluğunu ve önemini anladığını belirtti.
Coons, Biden’a parti içindeki güveni endişeler daha da büyümeden yeniden inşa etmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

Biden karşıtı sesler

Demokrat Parti valileri, Biden’a destek sözü verse de parti içinden ve bağışçılardan Biden karşıtı sesler yükseliyor.
Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı seçimlerde yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.
Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.
Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi Üyesi Raul Grijalva da Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi için çağrı yapan ikinci isim oldu.
Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu.
Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.
Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.

Biden'ın yarıştan çekilmesi halinde Kamala Harris'in ismi öne çıkıyor

Biden’ın demokratik müttefikleri, Trump ile tartışma yapıldığından bu yana sessiz olsa da kendisine karşı özel olarak artan bir ‘hayal kırıklığı’ var.
İsminin açıklanmasını istemeyen Demokrat Parti’den üst düzey bir isim, Biden’ın Demokrat Kongre üyelerinin görüşme taleplerine yanıt vermemesinin tartışmadaki performansından daha kötü bir durum olduğunu söyledi.
Biden, yarıştan çekilmeyeceğini ifade etse de kendisinin adaylıktan vazgeçmesi halinde yerine kimin geçeceğine ilişkin konuşmalar arttı. 2 Demokrat Kongre Üyesi, Biden’a açık olarak başkanlık yarışından çekilmesi çağrısı yaptı. Ancak Demokrat Partiden farklı kongre üyeleri, özel olarak Harris’i Biden’ın alternatifi olarak tavsiye ediyor.
Washington Post’taki habere göre, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries, Demokrat Kongre üyelerine Harris’in en iyi seçenek olduğuna yönelik bir sinyal verdi.
Öte yandan Harris’in aday olması halinde partiyi diğerlerinden daha hızlı şekilde bir araya getireceği, dağınık ve bölücü bir Kongre kavgasından kaçınacağı tahmin ediliyor.
Seçmenlerin, göçmenler, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda Harris'e güveninin zayıf olduğuna yönelik anketler de var.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Kentucky Valisi Andy Beshear'ın isimleri de Biden’a alternatif olarak konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fakat yapılan anketlerde, bu isimlerin Biden ve Harris'ten daha kötü performans sergilediği görüldü.
ABD Başkanı Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
DÜNYA
Biden, Trump’la geçen başarısız düellosundan yurtdışı seyahatlerini sorumlu tuttu
Dün, 11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала