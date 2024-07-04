https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-yerlikaya-fetoye-yonelik-operasyonda-108-supheli-yakalandi-1085530858.html
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 108 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 108 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya FETÖ'ye yönelik KISKAÇ 20 operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T17:37+0300
2024-07-04T17:37+0300
2024-07-04T17:41+0300
türkiye
ali yerlikaya
son dakika
fetö
operasyon
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İçişleri Bakanı Yerlikaya Ali Yerlikaya "29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 105 şüpheli yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.
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ali yerlikaya, son dakika, fetö, operasyon
ali yerlikaya, son dakika, fetö, operasyon
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 108 şüpheli yakalandı
17:37 04.07.2024 (güncellendi: 17:41 04.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya FETÖ'ye yönelik KISKAÇ 20 operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya Ali Yerlikaya "29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 105 şüpheli yakalandı. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.