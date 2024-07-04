https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-tunctan-yargi-cevreleri-belirlenen-mahkemelere-iliskin-degerlendirme-1085502691.html
Bakan Tunç'tan yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirme
Bakan Tunç'tan yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirme
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T02:33+0300
2024-07-04T02:33+0300
2024-07-04T02:33+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
resmi gazete
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan ve yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini aktardı.Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresinin, Fethiye yargı alanından çıkartıldığını kaydeden Bakan Tunç, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresinin Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendiğini bildirdi.Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesinin, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edildiğini belirten Tunç, yeni kurulan ağır ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin de aldıkları karar doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hakim-ve-savcilar-kuruluna-ait-atama-kararlari-resmi-gazetede-1085340709.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, yılmaz tunç
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), resmi gazete, yılmaz tunç
Bakan Tunç'tan yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirme
Adalet Bakanı Tunç, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan ve yargı çevreleri belirlenen mahkemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.
Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini aktardı.
Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresinin, Fethiye yargı alanından çıkartıldığını kaydeden Bakan Tunç, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresinin Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendiğini bildirdi.
Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesinin, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edildiğini belirten Tunç, yeni kurulan ağır ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin de aldıkları karar doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.