https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/hakim-ve-savcilar-kuruluna-ait-atama-kararlari-resmi-gazetede-1085340709.html

Hakim ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları Resmi Gazete’de

Hakim ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları Resmi Gazete’de

Sputnik Türkiye

4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yerinin değiştirilmesine dair Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T01:30+0300

2024-06-29T01:30+0300

2024-06-29T02:04+0300

türkiye

hakim ve savcılar kurulu

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)

resmi gazete

hakim

hakim

savcılık

savcı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı. Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.Resmi Gazete’de yer alan 21.02.2024 tarihli ve 253 sayılı karar ile 37 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı karar ile ise 4 bin 9 hakim, savcı ve Adliye ve Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği ve başkanlığına atamalar yapıldı. Aynı tarihli ve 821 sayılı karar ile ise 290 İdare ve Vergi Mahkemesi üyeliklerine ve başkanlıklarına ise görevlendirmeler gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220309/hsk-hakim-ve-savcilara-yonelik-sosyal-medya-kullanim-rehberini-kabul-etti-1054559138.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hsk atama kararları, resmi gazete hsk, hakim savcı atamaları, görev yeri değişikliği, hsk resmi gazete, 4 bin 340 atama, cumhuriyet başsavcılığı atamaları, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, antalya cumhuriyet başsavcısı zafer koç, ankara batı cumhuriyet başsavcılığı, mustafa gökçe ataması, gökhan karaköse ataması, yakup ali kahveci ataması, 18.01.2024 hsk kararı, 92 sayılı hsk kararı, cumhuriyet başsavcı vekili, 21.02.2024 hsk kararı, 253 sayılı karar, 13.06.2024 hsk kararı, 820 sayılı hsk kararı, adliye mahkemesi atamaları, ağır ceza mahkemesi üyeleri, 290 idare mahkemesi üyeleri, 821 sayılı hsk kararı, vergi mahkemesi atamaları, hakim savcı görevlendirmeleri, hsk kararları 2024, hakim atama listesi, savcı atama listesi, yargı atama kararları, hsk resmi atamalar, hakim savcı değişiklikleri, hsk 2024 atamaları, yargı atama duyurusu, yeni görev yerleri, adli görev atamaları, hsk başsavcı atamaları, görev değişikliği resmi gazete, hsk kararları, memurlarresmi gazetehskadalet bakanlığıyargıtayanayasa mahkemesi başkanıyargıtay başkanıysk başkanısayıştay başkanıdanıştay başkanıuyuşmazlık mahkemesi başkanıresmi gazete 2024yargıtay cumhuriyet başsavcısı kimdir