https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-kurumdan-sifir-emisyon-vurgusu-gece-gunduz-calisacagiz-1085512614.html

Bakan Kurum’dan 'sıfır emisyon' vurgusu: ‘Gece gündüz çalışacağız’

Bakan Kurum’dan 'sıfır emisyon' vurgusu: ‘Gece gündüz çalışacağız’

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık’ta gerçekleştirilen Çevre ve İklim Toplantısı’nda bakan yardımcıları ve genel müdürler ile... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T11:27+0300

2024-07-04T11:27+0300

2024-07-04T11:27+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

emisyon

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

sıfır atık

iklim değişikliği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız” dedi.Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi, başta olmak üzere iklim değişikliği, depozito yönetim sistemi, denizlerde çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorları ve millet bahçelerinde gelinen son nokta değerlendirildi.'2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için gece gündüz çalışacağız'Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çevre ve İklim Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız. İklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-mesaji-uyumlu-hale-gelmesini-bekleyecegiz-1085508836.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, emisyon, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, sıfır atık, iklim değişikliği