https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/bakan-kurum-depremden-etkilenen-sehirlerimizde-ari-gibi-calisacagiz-1085502093.html

Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

Sputnik Türkiye

Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T02:15+0300

2024-07-04T02:15+0300

2024-07-04T02:32+0300

türkiye

murat kurum

kahramanmaraş

hatay

malatya

sosyal medya

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081415745_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f11f43f053ac9941610027770fcdf2c3.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti."Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.Kurum, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1085452938.html

türkiye

kahramanmaraş

hatay

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, kahramanmaraş, hatay, malatya, sosyal medya, deprem, deprem