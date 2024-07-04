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Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Sputnik Türkiye
Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti."Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.Kurum, şunları kaydetti:
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murat kurum, kahramanmaraş, hatay, malatya, sosyal medya, deprem, deprem
murat kurum, kahramanmaraş, hatay, malatya, sosyal medya, deprem, deprem

Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız

02:15 04.07.2024 (güncellendi: 02:32 04.07.2024)
© İHACumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA
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Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edeceğini belirterek, "Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yegane önceliğin millet olduğunu, ilk işlerinin de depremzedelerin mutluluğu olduğunu belirtti.
"Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var." ifadesini kullanan Kurum, bugün Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını gerçekleştirdiklerini, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini bildirdi.
Kurum, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."
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