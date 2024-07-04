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Astana’da ŞİÖ Zirvesi başladı: Belarus, örgütün 10. üyesi oldu
Astana’da ŞİÖ Zirvesi başladı: Belarus, örgütün 10. üyesi oldu
Sputnik Türkiye
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, Belarus’un örgüte tam üye olarak kabul edilmesine ilişkin belgelerin... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T09:35+0300
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dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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kasım cömert tokayev
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Sayın ülke liderleri, Belarus Cumhuriyeti’nin ŞİÖ’ye tam üyeliğine ilişkin karar alındı” diye duyurdu.Ardından Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yu tebrik eden Tokayev, “Ülkeniz Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üyelik yolunda gerekli tüm prosedürleri kısa sürede tamamladı” ifadesini kullandı.‘Dünyada ŞİÖ’ye olan ilgi artıyor’Tokayev, “Ortak çabalarımızla, Şanghay ruhunu güçlendirerek ve Şanghay ilkelerini teşvik ederek ŞİÖ’yü en etkili ve saygın uluslararası yapılardan biri haline getirdik. Birliğimizin eşsizliği ve büyük potansiyeli sayesinde, dünya genelinde ŞİÖ’ye olan ilgi giderek artıyor” diye konuştu.ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da ‘ŞİÖ +’ formatında yapılıyor. ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor.Zirve katılımcıları, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzalamayı ve sonuç bildirgesi ile bir ortak açıklama kabul etmeyi planlıyor.ŞİÖ nedir?ŞİÖ’nün temeli, 1996’da Rusya ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin’in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı.2001’de Özbekistan’ın da aralarında yer almasıyla "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017’de Hindistan ve Pakistan, sonrasında ise İran örgüte dahil oldu.Bugüne kadar Belarus, Moğolistan ve Afganistan’ın gözlemci olduğu ŞİÖ’nde Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka ise diyalog ortağı olarak bulunuyor.ŞİÖ’nün temel hedefleri arasında üye ülkeler arasında karşılıklı güveni güçlendirme, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla işbirliğini geliştirme, terörle ortak mücadele, ekonomik işbirliğini geliştirme, kültürel etkileşimi artırma yer alıyor.ŞİÖ Genel Sekreterliği Çin’in başkenti Pekin’de bulunurken ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te faaliyet gösteriyor.
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, kazakistan, astana, belarus, kasım cömert tokayev, aleksandr lukaşenko
şanghay işbirliği örgütü (şiö), şiö, kazakistan, astana, belarus, kasım cömert tokayev, aleksandr lukaşenko

Astana’da ŞİÖ Zirvesi başladı: Belarus, örgütün 10. üyesi oldu

09:35 04.07.2024
© Sputnik / Sergey SavostyanovKazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Sergey Savostyanov
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Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi, Belarus’un örgüte tam üye olarak kabul edilmesine ilişkin belgelerin imzalanmasıyla başladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Sayın ülke liderleri, Belarus Cumhuriyeti’nin ŞİÖ’ye tam üyeliğine ilişkin karar alındı” diye duyurdu.
Ardından Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’yu tebrik eden Tokayev, “Ülkeniz Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üyelik yolunda gerekli tüm prosedürleri kısa sürede tamamladı” ifadesini kullandı.

‘Dünyada ŞİÖ’ye olan ilgi artıyor’

Tokayev, “Ortak çabalarımızla, Şanghay ruhunu güçlendirerek ve Şanghay ilkelerini teşvik ederek ŞİÖ’yü en etkili ve saygın uluslararası yapılardan biri haline getirdik. Birliğimizin eşsizliği ve büyük potansiyeli sayesinde, dünya genelinde ŞİÖ’ye olan ilgi giderek artıyor” diye konuştu.
ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da ‘ŞİÖ +’ formatında yapılıyor. ‘Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak’ başlığıyla düzenlenen zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor.
Zirve katılımcıları, 24 ortak belgeden oluşan bir paket imzalamayı ve sonuç bildirgesi ile bir ortak açıklama kabul etmeyi planlıyor.

ŞİÖ nedir?

ŞİÖ’nün temeli, 1996’da Rusya ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin’in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderleri tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı.
2001’de Özbekistan’ın da aralarında yer almasıyla "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017’de Hindistan ve Pakistan, sonrasında ise İran örgüte dahil oldu.
Bugüne kadar Belarus, Moğolistan ve Afganistan’ın gözlemci olduğu ŞİÖ’nde Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka ise diyalog ortağı olarak bulunuyor.
ŞİÖ’nün temel hedefleri arasında üye ülkeler arasında karşılıklı güveni güçlendirme, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla işbirliğini geliştirme, terörle ortak mücadele, ekonomik işbirliğini geliştirme, kültürel etkileşimi artırma yer alıyor.
ŞİÖ Genel Sekreterliği Çin’in başkenti Pekin’de bulunurken ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu da Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te faaliyet gösteriyor.
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