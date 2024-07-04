Astana'da Putin-Muhbir görüşmesi: 'İran-Rusya ilişkileri, dünyadaki hakimiyet denklemini bozuyor'
© Sputnik / Гавриил Григоровİran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir Putin ile görüştü
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptıkları görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Muhbir, Astana'daki Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Rus tarafını temsilen Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Rusya ile İran arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ikili ilişkilere değinerek, "İran-Rusya ilişkileri dostane ve yapıcı. İlişkilerin, ülkenizdeki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak güçleneceğinden eminim. İran halkına cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda başarılar diliyorum" dedi.
Putin, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci ülke statüsüne ilişkin başvurusunu desteklediklerini dile getirerek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi geriledi, ancak bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Elbette, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının, ekonomi alandaki ilişkilerimizin güçlenmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ile İran'ın uluslararası konularda benzer yaklaşım sergilediğini belirten Putin, "Çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma, uluslararası hukukun tüm normlarına uyma ve BM'nin merkezi rolünü koruma yönündeki girişimlerimiz bizi birleştiriyor" ifadelerini kullandı.
İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir de, Rusya ile ilişkilerin yapıcı olduğunu belirterek, "Hükümetteki değişiklikler hiçbir şekilde ilişkilerimize zarar vermeyecek. İran-Rusya stratejik ilişkileri, dünya üzerindeki hakimiyet denklemini bozuyor. Tek taraflılık devri sona erdi" dedi.
Rus tarafını temsilen Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Rusya ile İran arasındaki ilişkiler ele alındı.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ikili ilişkilere değinerek, "İran-Rusya ilişkileri dostane ve yapıcı. İlişkilerin, ülkenizdeki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak güçleneceğinden eminim. İran halkına cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda başarılar diliyorum" dedi.
Putin, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gözlemci ülke statüsüne ilişkin başvurusunu desteklediklerini dile getirerek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi geriledi, ancak bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Elbette, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının, ekonomi alandaki ilişkilerimizin güçlenmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ile İran'ın uluslararası konularda benzer yaklaşım sergilediğini belirten Putin, "Çok kutuplu bir dünya düzeni yaratma, uluslararası hukukun tüm normlarına uyma ve BM'nin merkezi rolünü koruma yönündeki girişimlerimiz bizi birleştiriyor" ifadelerini kullandı.
İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir de, Rusya ile ilişkilerin yapıcı olduğunu belirterek, "Hükümetteki değişiklikler hiçbir şekilde ilişkilerimize zarar vermeyecek. İran-Rusya stratejik ilişkileri, dünya üzerindeki hakimiyet denklemini bozuyor. Tek taraflılık devri sona erdi" dedi.