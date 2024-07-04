https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/arinctan-et-fiyati-elestirisi-bir-sene-once-70-liraya-doldurdugum-poseti-170-liraya-dolduramiyorum-1085513597.html
Arınç'tan et fiyatı eleştirisi: Bir sene önce 70 liraya doldurduğum poşeti 170 liraya dolduramıyorum
Arınç'tan et fiyatı eleştirisi: Bir sene önce 70 liraya doldurduğum poşeti 170 liraya dolduramıyorum
Sputnik Türkiye
Bülent Arınç, ekonomiye dair eleştirilerde bulundu ve bir sene önceki 70 liralık market poşetini 170 liraya dolduramadıklarını ifade etti. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
2024-07-04T11:52+0300
ekonomi
bülent arınç
ekonomi
enflasyon
ak parti
market
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104057/10/1040571006_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0ab247ec4c1a04d466d5ea94f5b1fc46.jpg
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç market alışverişi üzerinden ekonomiyi eleştirdi. Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Bülent Arınç, "Eşimle beraber markete gidiyorum. Diyelim ki bir sene evvel 70 liraya aldığım, doldurduğum poşeti şimdi 170 liraya dolduramıyorum. Et fiyatı almış başını gitmiş." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ozel-okul-fiyatlari-katlandi-ek-masraflarla-1-milyon-lirayi-buluyor-1085508153.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104057/10/1040571006_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_d9a6619e3bc728e64c72dda12308a555.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bülent arınç, ekonomi, enflasyon, ak parti, market
bülent arınç, ekonomi, enflasyon, ak parti, market
Arınç'tan et fiyatı eleştirisi: Bir sene önce 70 liraya doldurduğum poşeti 170 liraya dolduramıyorum
Bülent Arınç, ekonomiye dair eleştirilerde bulundu ve bir sene önceki 70 liralık market poşetini 170 liraya dolduramadıklarını ifade etti.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç market alışverişi üzerinden ekonomiyi eleştirdi.
Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Bülent Arınç, "Eşimle beraber markete gidiyorum. Diyelim ki bir sene evvel 70 liraya aldığım, doldurduğum poşeti şimdi 170 liraya dolduramıyorum. Et fiyatı almış başını gitmiş." dedi.