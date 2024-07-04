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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

18:13 04.07.2024 (güncellendi: 18:14 04.07.2024)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© AA
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AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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