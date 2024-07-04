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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T18:13+0300
2024-07-04T18:13+0300
2024-07-04T18:14+0300
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son dakika, afad
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
18:13 04.07.2024 (güncellendi: 18:14 04.07.2024)
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AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.