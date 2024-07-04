https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/abdde-dev-orman-yangini-30-bine-yakin-tahliye-1085519942.html

ABD'de dev orman yangını: 30 bine yakın tahliye

ABD'de dev orman yangını: 30 bine yakın tahliye

Sputnik Türkiye

ABD'nin California eyaletindeki Butte bölgesinde salı günü başlayan orman yangınları nedeniyle en az 28 bin kişi tahliye edilirken, eyalet genelindeki... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T14:15+0300

2024-07-04T14:15+0300

2024-07-04T14:15+0300

dünya

orman

orman yangını

abd

california

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085519453_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0ab745cf0a1531d9d2a5d4d46a0c85d0.jpg

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü California eyaletinin başkenti Sacramento'nun yakınlarında 2 Temmuz’da başlayan orman yangınları nedeniyle Butte bölgesinde yaklaşık 28 bin kişi tahliye edildi.Yangınlar nedeniyle salı günü acil durum ilan edilen bölgeye bağlı Oroville'nin Belediye Başkanı David Pittman yaptığı açıklamada, “Yangınların şiddetinde önemli bir düşüş olduğunu ve bazı sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilebileceğini belirtti. Pittman, “Kuzey tarafında topografya açısından bazı zorluklar var” dedi.California Eyalet Parkları yetkilileri birçok kurumun yangına müdahale ettiğini aktarırken, herkesi mümkün olan en kısa sürede evlerine geri götürmek için çalıştıklarını kaydetti.Yangın nedeniyle ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Butte'de planlanan havai fişek gösterileri iptal edilirken, bölge Şerifi Kory L. Honea, yasadışı havai fişek kullanımının yasal sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu. Honea, “Yangına ve bizim için daha fazla soruna neden olmayın” ifadelerini kullandı.Eyalet genelinde 2 bin 934 noktada yangınCalifornia Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (Cal Fire) tarafından paylaşılan verilerde ise, California eyaleti genelinde 2 bin 934 noktada alevlerin yükseldiği belirtildi. Verilere göre, 139 bin 590 dönümlük alan küle döndü. Yangın nedeniyle 300 bin 173 acil müdahale gerçekleştirildi, 26 yapı hasar gördü, 48 yapı ise kullanılamaz hale geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/izmirde-orman-yangini-sabuncubeli-tunelleri-trafige-kapandi-1085488120.html

abd

california

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman, orman yangını, abd, california, tahliye