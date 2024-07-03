https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/arda-gulere-ovgu-harika-gecenin-pasasi-1085478171.html

Arda Güler'e övgü: 'Harika gecenin paşası'

Arda Güler'e övgü: 'Harika gecenin paşası'

Sputnik Türkiye

2021 Spor Gazeteciliği Derneği ödüllerinde yılın spor yazarı seçilen Jonathan Liew, The Guardian'da kaleme aldığı yazısında Arda Güler'e övgüler yağdırdı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

a milli futbol takımı

arda güler

hakan çalhanoğlu

türkiye

avusturya

euro 2024

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Jonathan Liew kaleme aldığı yazısında, "Maçın 59. dakikası. Kullanılacak bir korner var ve Arda Güler korneri kullanmak için ilerliyor. Güler, Avusturya'nın en gürültülü taraftarlarının toplandığı bölümüne yaklaştığında konfetiler atılıyor, bira bardaklarından oluşan bir bardak fırtınası ona, yanına, üzerine doğru uçuyor. Bütün gece yağan ve destansı bir zirveye ulaşan yağmurda Türkiye 1-0 önde. Güler tek başına duruyor" cümlelerini kaydetti.'Bilmediğimiz ne zaman yapabileceğiydi'Kaleme aldığı yazısında son zamanlardaki performansı sebebiyle tüm dünyanın Güler hakkında her şey bildiğini ifade eden Liew, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gole de atıfta bulunarak Real Madrid'de yaşadığı patlamayı, takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin Güler'e övgülerine şahit olduğunu ifade etti.Liew yazısında, "Arda Güler'in futbol topula neler yapabileceğini biliyorduk. Bilmediğimiz ve henüz kimsenin bilmediği şey bunu ne zaman yapabileceği idi" cümlesinin ise altını çizdi.Oyuna dahil olmadığı zamanlarda bile Güler'in oyun dahil olduğunu belirten Liew, "Sürekli işaret ediyor, yönlendiriyor ve hiddetleniyordu" cümlesini kaydetti.Karşılaşmada en merak edilen hususlardan birinin cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda turnuvanın en iyi takımlarından biri olan Avusturya'ya karşı Arda Güler'in liderlik edip edemeyeceğini olduğunu ifade eden Liew, cevabın saniyeler içinde alındığını vurguladıKaleme aldığı yazısında Güler'in her iki golün de yaratıcısı olduğunu vurgulayan Liew, köşe yazısında şu cümlelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/arda-gulerden-depremzede-esilaya-goruntulu-mesaj-cizdigin-resmi-de-gordum-cok-mutlu-oldum-1085470693.html

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a milli futbol takımı, arda güler, hakan çalhanoğlu, türkiye, avusturya, euro 2024