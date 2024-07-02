https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/suriyelilere-vergi-muafiyeti-var-iddiasina-yalanlama-1085450546.html

'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama

'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasını yalanladı 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:30+0300

2024-07-02T19:30+0300

2024-07-02T19:30+0300

türkiye

vergi

dezenformasyonla mücadele merkezi

kdv

katma değer vergisi (kdv)

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

suriyeli mülteciler

suriyeli göçmenler

suriyeli sığınmacı çocuklar

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi."Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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