https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/suriyelilere-vergi-muafiyeti-var-iddiasina-yalanlama-1085450546.html
'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasını yalanladı 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:30+0300
2024-07-02T19:30+0300
2024-07-02T19:30+0300
türkiye
vergi
dezenformasyonla mücadele merkezi
kdv
katma değer vergisi (kdv)
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
suriyeli mülteciler
suriyeli göçmenler
suriyeli sığınmacı çocuklar
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi."Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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'Suriyelilere vergi muafiyeti var' iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.
"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.