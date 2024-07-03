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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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spor
a milli futbol takımı
türkiye
merih demiral
tarım ve orman bakanlığı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de karşı karşıya geldiği Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Karşılaşmada Merih Demiral 2 gol kaydetti.Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında A Milli Futbol Takımı'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Bu kutlamalara Tarım ve Orman Bakanlığı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile katıldı. Milli Takımın 2 golünü atan Merih Demiral'a atıf yapılan paylaşımda, "Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor" cümlesi kaydedildi.
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a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, tarım ve orman bakanlığı, euro 2024
a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, tarım ve orman bakanlığı, euro 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı

11:18 03.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Merih Demiral
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Merih Demiral - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de karşı karşıya geldiği Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Karşılaşmada Merih Demiral 2 gol kaydetti.
Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında A Milli Futbol Takımı'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Bu kutlamalara Tarım ve Orman Bakanlığı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile katıldı.
Milli Takımın 2 golünü atan Merih Demiral'a atıf yapılan paylaşımda, "Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor" cümlesi kaydedildi.
Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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