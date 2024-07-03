https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/tarim-ve-orman-bakanligindan-sen-merih-demiral-degilsin-paylasimi-1085474657.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı
Sputnik Türkiye
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T11:18+0300
2024-07-03T11:18+0300
2024-07-03T11:18+0300
spor
a milli futbol takımı
türkiye
merih demiral
tarım ve orman bakanlığı
euro 2024
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085457871_0:0:1985:1117_1920x0_80_0_0_9f923fd2fb07d788955f3e1033bb4599.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de karşı karşıya geldiği Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Karşılaşmada Merih Demiral 2 gol kaydetti.Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında A Milli Futbol Takımı'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Bu kutlamalara Tarım ve Orman Bakanlığı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile katıldı. Milli Takımın 2 golünü atan Merih Demiral'a atıf yapılan paylaşımda, "Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor" cümlesi kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/marmarayi-durduran-makinist-avusturya-turkiye-macini-izledi-1085470983.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085457871_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_28605c4a1fa406a0f0ffef15b2400ae3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, tarım ve orman bakanlığı, euro 2024
a milli futbol takımı, türkiye, merih demiral, tarım ve orman bakanlığı, euro 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Sen Merih Demiral değilsin' paylaşımı
A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Milli Takım maçı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de karşı karşıya geldiği Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Karşılaşmada Merih Demiral 2 gol kaydetti.
Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında A Milli Futbol Takımı'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Bu kutlamalara Tarım ve Orman Bakanlığı da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile katıldı.
Milli Takımın 2 golünü atan Merih Demiral'a atıf yapılan paylaşımda, "Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor" cümlesi kaydedildi.