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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Marmaray'ı durduran makinist Avusturya-Türkiye maçını izledi
Marmaray'ı durduran makinist Avusturya-Türkiye maçını izledi
Sputnik Türkiye
Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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avusturya
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A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.Makinist, Marmaray’ı durdurarak maçı izlediKarşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.
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a milli futbol takımı, türkiye, avusturya, makinist, maç
a milli futbol takımı, türkiye, avusturya, makinist, maç

Marmaray'ı durduran makinist Avusturya-Türkiye maçını izledi

09:53 03.07.2024 (güncellendi: 10:00 03.07.2024)
© İHA / İHA-AW238924Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti
Bakırköy'de Marmaray'ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© İHA / İHA-AW238924
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Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist daha sonra oradan ayrılarak seferine devam etti
A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Makinist, Marmaray’ı durdurarak maçı izledi

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.
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