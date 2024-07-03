https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/marmarayi-durduran-makinist-avusturya-turkiye-macini-izledi-1085470983.html

Marmaray'ı durduran makinist Avusturya-Türkiye maçını izledi

Marmaray'ı durduran makinist Avusturya-Türkiye maçını izledi

Sputnik Türkiye

Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti. Bir süre maçı izleyen makinist... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

a milli futbol takımı

türkiye

avusturya

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A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.Makinist, Marmaray’ı durdurarak maçı izlediKarşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy sahilinde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti. Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti.

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a milli futbol takımı, türkiye, avusturya, makinist, maç