https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/tarihi-tekerrur-bayern-munih-ibrahimovici-acikladi-1085468183.html

Tarihi tekerrür: Bayern Münih Ibrahimovic'i açıkladı

Tarihi tekerrür: Bayern Münih Ibrahimovic'i açıkladı

Sputnik Türkiye

Bundesliga devi Bayern Münih, 18 yaşındaki genç yetenek Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Alman kulübü, geleceğe yönelik... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T08:11+0300

2024-07-03T08:11+0300

2024-07-03T08:16+0300

spor

zlatan ibrahimovic

zlatan ibrahimovic

bayern münih

bayern münih futbol takımı

arijon ibrahimovic

futbol

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085468436_2:0:1099:617_1920x0_80_0_0_0793f7c26aed9d504dea04db3e99d9d2.png

Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Genç yetenek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Bayern Münih'le sözleşme imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu açıklama sonrası Ibrahimovic isminin sahalara geri dönmesi tarihi tekerrür olarak manşetlere taşındı.Zlatan Ibrahimovic ile akraba değil ama en büyük fanıArijon Ibrahimovic'in, İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. Ancak genç oyuncu, Zlatan Ibrahimovic'e büyük bir hayranlık duyması ile biliniyor. Geçen sezon performansıGeçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye kiralanan Arijon Ibrahimovic, 20 maçta forma giydi. Genç sol kanat, bu maçlarda 3 gol atarak ve 2 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/a-milli-takima-kotu-haber-ceza-aldilar-hollanda-ile-oynanacak-ceyrek-finalde-olmayacaklar-1085467043.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zlatan ibrahimovic, zlatan ibrahimovic, bayern münih, bayern münih futbol takımı, arijon ibrahimovic, futbol, maç