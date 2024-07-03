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Tarihi tekerrür: Bayern Münih Ibrahimovic'i açıkladı
Tarihi tekerrür: Bayern Münih Ibrahimovic'i açıkladı
Sputnik Türkiye
Bundesliga devi Bayern Münih, 18 yaşındaki genç yetenek Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Alman kulübü, geleceğe yönelik... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T08:11+0300
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zlatan ibrahimovic
zlatan ibrahimovic
bayern münih
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Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Genç yetenek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Bayern Münih'le sözleşme imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu açıklama sonrası Ibrahimovic isminin sahalara geri dönmesi tarihi tekerrür olarak manşetlere taşındı.Zlatan Ibrahimovic ile akraba değil ama en büyük fanıArijon Ibrahimovic'in, İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. Ancak genç oyuncu, Zlatan Ibrahimovic'e büyük bir hayranlık duyması ile biliniyor. Geçen sezon performansıGeçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye kiralanan Arijon Ibrahimovic, 20 maçta forma giydi. Genç sol kanat, bu maçlarda 3 gol atarak ve 2 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.
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zlatan ibrahimovic, zlatan ibrahimovic, bayern münih, bayern münih futbol takımı, arijon ibrahimovic, futbol, maç
zlatan ibrahimovic, zlatan ibrahimovic, bayern münih, bayern münih futbol takımı, arijon ibrahimovic, futbol, maç

Tarihi tekerrür: Bayern Münih Ibrahimovic'i açıkladı

08:11 03.07.2024 (güncellendi: 08:16 03.07.2024)
© Fotoğraf Arijon Ibrahimovic ve Zlatan Ibrahimovic
 Arijon Ibrahimovic ve Zlatan Ibrahimovic - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Fotoğraf
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Bundesliga devi Bayern Münih, 18 yaşındaki genç yetenek Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Alman kulübü, geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürerek kadrosunu genç oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor.
Bayern Münih, 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic ile 2027 yılına kadar sürecek 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Genç yetenek, imza töreninde yaptığı açıklamada, Bayern Münih'le sözleşme imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu açıklama sonrası Ibrahimovic isminin sahalara geri dönmesi tarihi tekerrür olarak manşetlere taşındı.

Zlatan Ibrahimovic ile akraba değil ama en büyük fanı

Arijon Ibrahimovic'in, İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. Ancak genç oyuncu, Zlatan Ibrahimovic'e büyük bir hayranlık duyması ile biliniyor.

Geçen sezon performansı

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Frosinone'ye kiralanan Arijon Ibrahimovic, 20 maçta forma giydi. Genç sol kanat, bu maçlarda 3 gol atarak ve 2 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.
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