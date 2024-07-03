https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/a-milli-takima-kotu-haber-ceza-aldilar-hollanda-ile-oynanacak-ceyrek-finalde-olmayacaklar-1085467043.html

A Milli Takım'a kötü haber: Ceza aldılar, Hollanda ile oynanacak çeyrek finalde olmayacaklar

A Milli Takım'a kötü haber: Ceza aldılar, Hollanda ile oynanacak çeyrek finalde olmayacaklar

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile oynadığı maçın ardından önemli bir şok yaşadı. Orta sahadaki iki kilit oyuncu Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T07:32+0300

2024-07-03T07:32+0300

2024-07-03T08:12+0300

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Avusturya maçında Portekizli hakem Artur Dias, özellikle ilk yarıda kartlarını kullanmaktan çekinmedi. İlk yarıda kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda maçında cezalı duruma düştü ve maçta oynayamayacak.Kart sınırındaki oyuncularÇekya maçında Rumen hakem Istvan Kovacs’ın gösterdiği kartlar sonrasında, Avusturya mücadelesine kart sınırındaki 10 oyuncu ile çıkmıştık. Bu isimler arasında Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Mert Günok, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek bulunuyordu.Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin dönüyorBu kritik mücadelede cezaları nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise, Berlin’deki maça kadar bir sorun yaşamamaları halinde sahada olabilecekler.Türkiye Avusturya maç özeti ve detaylarıEURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımızda, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemedi. Çekya maçına ilk 11'de başlayan Salih Özcan ise, bu karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu oyuncuların yerine kart cezaları sona eren Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ile sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Kaptan Kaan AyhanCezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, A Milli Futbol Takımı sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan ile çıktı. Maç öncesinde takım konuşmasını da Kaan Ayhan yaptı.EURO 2024 son 16 turu maç programı:29 Haziran Cumartesiİsviçre 2-0 İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)Almanya 2-0 Danimarka (BVB Stadı)30 Haziran Pazarİngiltere 2-1 Slovakya (AufSchalke Arena)İspanya 4-1 Gürcistan (Köln Stadı)1 Temmuz PazartesiFransa 1-0 Belçika (Düsseldorf Arena)Portekiz 0-0 Slovenya Penaltılar: 3-0 (Frankfurt Arena)2 Temmuz SalıRomanya 0-3 Hollanda (Münih Futbol Arena)Avusturya 1-2 Türkiye (Leipzig Stadı)EURO 2024 çeyrek final maç programı:5 Temmuz Cumaİspanya - Almanya (Stuttgart)Fransa - Portekiz (Hamburg)6 Temmuz Cumartesiİngiltere - İsviçre (Düsseldorf)Hollanda - Türkiye (Berlin)Gruplara göre EURO 2024 puan durumuF grubu1. Portekiz - 6 (+2)2. Türkiye - 6 (0)3. Gürcistan - 4 (0) 4. Çekya - 1 (-2)E grubu1. Romanya - 4 (+1)2. Belçika - 4 (+1) 3. Slovakya - 4 (0)4. Ukrayna - 4 (-2)D grubu1. Avusturya - 6 (+2) 2. Fransa - 5 (+1)3. Hollanda - 4 (+1) 4. Polonya- 1 (-3)C grubu1. İngiltere - 5 (+1)2. Danimarka - 3 (0) 3. Slovenya - 3 (0)4. Sırbistan - 2 (-1)B grubu1. İspanya - 9 (+4)2. İtalya - 4 (0)3. Hırvatistan - 2 (-3)4. Arnavutluk - 1 (-2)A grubu1. Almanya - 7 (+6)2. İsviçre - 5 (+2)3. Macaristan - 3 (-3)4. İskoçya - 1 (-5)

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