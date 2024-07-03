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A Milli Takım'a kötü haber: Ceza aldılar, Hollanda ile oynanacak çeyrek finalde olmayacaklar
A Milli Takım'a kötü haber: Ceza aldılar, Hollanda ile oynanacak çeyrek finalde olmayacaklar
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile oynadığı maçın ardından önemli bir şok yaşadı. Orta sahadaki iki kilit oyuncu Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
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Avusturya maçında Portekizli hakem Artur Dias, özellikle ilk yarıda kartlarını kullanmaktan çekinmedi. İlk yarıda kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda maçında cezalı duruma düştü ve maçta oynayamayacak.Kart sınırındaki oyuncularÇekya maçında Rumen hakem Istvan Kovacs’ın gösterdiği kartlar sonrasında, Avusturya mücadelesine kart sınırındaki 10 oyuncu ile çıkmıştık. Bu isimler arasında Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Mert Günok, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek bulunuyordu.Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin dönüyorBu kritik mücadelede cezaları nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise, Berlin’deki maça kadar bir sorun yaşamamaları halinde sahada olabilecekler.Türkiye Avusturya maç özeti ve detaylarıEURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımızda, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemedi. Çekya maçına ilk 11'de başlayan Salih Özcan ise, bu karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu oyuncuların yerine kart cezaları sona eren Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ile sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Kaptan Kaan AyhanCezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, A Milli Futbol Takımı sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan ile çıktı. Maç öncesinde takım konuşmasını da Kaan Ayhan yaptı.EURO 2024 son 16 turu maç programı:29 Haziran Cumartesiİsviçre 2-0 İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)Almanya 2-0 Danimarka (BVB Stadı)30 Haziran Pazarİngiltere 2-1 Slovakya (AufSchalke Arena)İspanya 4-1 Gürcistan (Köln Stadı)1 Temmuz PazartesiFransa 1-0 Belçika (Düsseldorf Arena)Portekiz 0-0 Slovenya Penaltılar: 3-0 (Frankfurt Arena)2 Temmuz SalıRomanya 0-3 Hollanda (Münih Futbol Arena)Avusturya 1-2 Türkiye (Leipzig Stadı)EURO 2024 çeyrek final maç programı:5 Temmuz Cumaİspanya - Almanya (Stuttgart)Fransa - Portekiz (Hamburg)6 Temmuz Cumartesiİngiltere - İsviçre (Düsseldorf)Hollanda - Türkiye (Berlin)Gruplara göre EURO 2024 puan durumuF grubu1. Portekiz - 6 (+2)2. Türkiye - 6 (0)3. Gürcistan - 4 (0) 4. Çekya - 1 (-2)E grubu1. Romanya - 4 (+1)2. Belçika - 4 (+1) 3. Slovakya - 4 (0)4. Ukrayna - 4 (-2)D grubu1. Avusturya - 6 (+2) 2. Fransa - 5 (+1)3. Hollanda - 4 (+1) 4. Polonya- 1 (-3)C grubu1. İngiltere - 5 (+1)2. Danimarka - 3 (0) 3. Slovenya - 3 (0)4. Sırbistan - 2 (-1)B grubu1. İspanya - 9 (+4)2. İtalya - 4 (0)3. Hırvatistan - 2 (-3)4. Arnavutluk - 1 (-2)A grubu1. Almanya - 7 (+6)2. İsviçre - 5 (+2)3. Macaristan - 3 (-3)4. İskoçya - 1 (-5)
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a milli takım kadrosu, euro 2024, euro 2024 fikstür, euro 2024 maçları, euro 2024 son 16, euro 2024 eşleşmeleri, euro 2024 puan durumu
a milli takım kadrosu, euro 2024, euro 2024 fikstür, euro 2024 maçları, euro 2024 son 16, euro 2024 eşleşmeleri, euro 2024 puan durumu

A Milli Takım'a kötü haber: Ceza aldılar, Hollanda ile oynanacak çeyrek finalde olmayacaklar

07:32 03.07.2024 (güncellendi: 08:12 03.07.2024)
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AA / Oğuz Yeter
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A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile oynadığı maçın ardından önemli bir şok yaşadı. Orta sahadaki iki kilit oyuncu Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, kart görerek Hollanda ile yapılacak çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
Avusturya maçında Portekizli hakem Artur Dias, özellikle ilk yarıda kartlarını kullanmaktan çekinmedi. İlk yarıda kart gören Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek, 6 Temmuz’da oynanacak Hollanda maçında cezalı duruma düştü ve maçta oynayamayacak.

Kart sınırındaki oyuncular

Çekya maçında Rumen hakem Istvan Kovacs’ın gösterdiği kartlar sonrasında, Avusturya mücadelesine kart sınırındaki 10 oyuncu ile çıkmıştık. Bu isimler arasında Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Mert Günok, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Salih Özcan, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek bulunuyordu.

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin dönüyor

Bu kritik mücadelede cezaları nedeniyle forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise, Berlin’deki maça kadar bir sorun yaşamamaları halinde sahada olabilecekler.

Türkiye Avusturya maç özeti ve detayları

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımızda, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemedi. Çekya maçına ilk 11'de başlayan Salih Özcan ise, bu karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu oyuncuların yerine kart cezaları sona eren Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ile sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Kaptan Kaan Ayhan

Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, A Milli Futbol Takımı sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan ile çıktı. Maç öncesinde takım konuşmasını da Kaan Ayhan yaptı.

EURO 2024 son 16 turu maç programı:

29 Haziran Cumartesi
İsviçre 2-0 İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)
Almanya 2-0 Danimarka (BVB Stadı)
30 Haziran Pazar
İngiltere 2-1 Slovakya (AufSchalke Arena)
İspanya 4-1 Gürcistan (Köln Stadı)
1 Temmuz Pazartesi
Fransa 1-0 Belçika (Düsseldorf Arena)
Portekiz 0-0 Slovenya Penaltılar: 3-0 (Frankfurt Arena)
2 Temmuz Salı
Romanya 0-3 Hollanda (Münih Futbol Arena)
Avusturya 1-2 Türkiye (Leipzig Stadı)

EURO 2024 çeyrek final maç programı:

5 Temmuz Cuma
İspanya - Almanya (Stuttgart)
Fransa - Portekiz (Hamburg)
6 Temmuz Cumartesi
İngiltere - İsviçre (Düsseldorf)
Hollanda - Türkiye (Berlin)

Gruplara göre EURO 2024 puan durumu

F grubu

1. Portekiz - 6 (+2)
2. Türkiye - 6 (0)
3. Gürcistan - 4 (0)
4. Çekya - 1 (-2)

E grubu

1. Romanya - 4 (+1)
2. Belçika - 4 (+1)
3. Slovakya - 4 (0)
4. Ukrayna - 4 (-2)

D grubu

1. Avusturya - 6 (+2)
2. Fransa - 5 (+1)
3. Hollanda - 4 (+1)
4. Polonya- 1 (-3)

C grubu

1. İngiltere - 5 (+1)
2. Danimarka - 3 (0)
3. Slovenya - 3 (0)
4. Sırbistan - 2 (-1)

B grubu

1. İspanya - 9 (+4)
2. İtalya - 4 (0)
3. Hırvatistan - 2 (-3)
4. Arnavutluk - 1 (-2)

A grubu

1. Almanya - 7 (+6)
2. İsviçre - 5 (+2)
3. Macaristan - 3 (-3)
4. İskoçya - 1 (-5)
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