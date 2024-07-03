https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selmanin-irani-ziyaret-etmesi-planlaniyor-1085482464.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:00+0300
2024-07-03T14:00+0300
2024-07-03T14:00+0300
politika
muhammed bin selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
iran
ortadoğu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır" ifadelerini kullandı.Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/irandan-yikici-savas-uyarisi-tum-secenekler-masada-1085344313.html
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muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), iran, ortadoğu
muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), iran, ortadoğu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.
İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.
İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır" ifadelerini kullandı.
Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazmıştı.