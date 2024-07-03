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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:00+0300
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır" ifadelerini kullandı.Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazmıştı.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor

14:00 03.07.2024
© AP Photo / Mandel NganMuhammed Bin Selman
Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Mandel Ngan
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.
İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.
İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır" ifadelerini kullandı.
Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazmıştı.
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
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İran'dan 'yıkıcı savaş' uyarısı: 'Tüm seçenekler masada'
29 Haziran , 09:04
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