https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selmanin-irani-ziyaret-etmesi-planlaniyor-1085482464.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'ı ziyaret etmesi planlanıyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T14:00+0300

2024-07-03T14:00+0300

2024-07-03T14:00+0300

politika

muhammed bin selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

iran

ortadoğu

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır" ifadelerini kullandı.Alman Bild gazetesi, kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, İsrail ordusunun, temmuz ayının ikinci yarısında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir askeri operasyon başlatacağını yazmıştı.

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muhammed bin selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), iran, ortadoğu