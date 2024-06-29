https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/irandan-yikici-savas-uyarisi-tum-secenekler-masada-1085344313.html
İran'dan 'yıkıcı savaş' uyarısı: 'Tüm seçenekler masada'
İran'dan 'yıkıcı savaş' uyarısı: 'Tüm seçenekler masada'
Sputnik Türkiye
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T09:04+0300
2024-06-29T09:04+0300
2024-06-29T09:04+0300
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bm daimi temsilcisi
israil
lübnan
savaş
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Daimi Temsilcilik, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, Siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, 'psikolojik savaş' olarak nitelendirildiği belirtildi.İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, 'yıkıcı bir savaşın' başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada" ifadesi kullanıldı.Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının 'Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık' olduğu bildirilmişti.Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-siyasi-ofisini-iraka-tasimayi-planliyor-guvenliginden-iran-sorumlu-olacak--1085200115.html
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iran, bm daimi temsilcisi, israil, lübnan, savaş
iran, bm daimi temsilcisi, israil, lübnan, savaş
İran'dan 'yıkıcı savaş' uyarısı: 'Tüm seçenekler masada'
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı konusunda uyardı.
Daimi Temsilcilik, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, 'psikolojik savaş' olarak nitelendirildiği belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, 'yıkıcı bir savaşın' başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada" ifadesi kullanıldı.
Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.
14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının 'Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık' olduğu bildirilmişti.
Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmıştı.