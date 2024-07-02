https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/erdogan-ve-putin-sio-zirvesinde-gorusecek-iki-liderin-gundeminde-ne-var-1085440482.html

Erdoğan ve Putin, ŞİÖ zirvesinde görüşecek: İki liderin gündeminde ne var?

Erdoğan ve Putin, ŞİÖ zirvesinde görüşecek: İki liderin gündeminde ne var?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şangay İşbirliği Örgütü Liderler zirvesinde bir araya gelecek. İki liderin... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T15:15+0300

2024-07-02T15:15+0300

2024-07-02T15:15+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

türkiye

rusya

türkiye-rusya ilişkileri

şiö

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

astana

astana zirvesi

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Bölgesel konuların çözümünde her zaman diyalog içinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu defa Astana’da düzenlenecek olan Şangay İşbirliği Örgütü Liderler zirvesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana’da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24’ncü toplantısına katılacak. Erdoğan’ın yanı sıra zirveye, üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan’dan devlet ile hükümet başkanları ile gözlemci ve diyalog ortağı olan Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de katılacak.Erdoğan Putin ne sıklıkta görüştü?Zirvenin en önemli görüşmelerinden bir tanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi bekleniyor. İkili lider en son 2023 yılının Eylül ayında Soçi’de yüz yüze bir araya gelmişti.2016 yılında Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi sonrasında yoğunlaşan diyalog kapsamında iki lider 30 defa yüz yüze, 29 defa ise telefon ile görüştü. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin 12 tanesi Rusya, 8 tanesi Türkiye, 10 tanesi ise farklı ülkelerde oldu. Yüz yüze görüşmelerin yıllara dağılımı ise şöyle: 2023’te 1, 2022’de 4, 2021’de 1, 2020’de 3, 2019’da 5, 2018’de 7, 2017’de 6, 2016 darbe girişiminin ardından ise 3 kez. İki lider 2024 yılı içinde ise 4 defa telefon ile görüşme gerçekleştirdi.‘Öncelikli başlık Suriye olacak’Astana’da gerçekleşecek olan zirve kapsamında bir araya gelmesi beklenen Erdoğan ve Putin’in ajandasında hangi başlıkların yer alacağını Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunları söyledi:‘İkinci başlık Ukrayna’Astana’da gerçekleşecek olan görüşmede ikinci başlığın ise Ukrayna Savaşı olacağına dikkat çeken Doç Dr. Orallı sözlerine şu şekilde devam etti:‘ŞİÖ Türkiye ilişkileri gündeme gelecek’Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü ilişkilerinin de iki liderin gündeminde olduğunu belirten Orallı şunları söyledi:‘Libya başlığı ele alınacaktır’İki liderin gündeminde Libya’nın da olacağını belirten Doç Dr. Levent Ersin Orallı “Dördüncü husus Libya’da yaşanan olaylar olacaktır. Türkiye ile Rusya Libya’da dönem dönem farklı gruplara destek oldular. Bu gerçeğin farkından fakat çatışmasızlık bağlamından ortak bir zeminde buluşan iki ülkenin Libya’nın toprak bütünlüğünün korunması seçimlerin güvenli ortamlarda gerçekleşmesi bağlamında da şüphesiz önemli bir istişareye kısa süre içinde olsa imza atacaktır.” İfadelerini kullandı.‘İsrail-Filistin meselesi de gündemde olacak’İsrail’in Gazze’de uyguladığı orantısız güç ve soykırımında gündeme geleceğini belirten Dış Politika Uzmanı Orallı açıklamalarına şöyle devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cin-astanadaki-sio-zirvesi-tum-ulkelerin-guvenlik-ve-istikrarini-guclendirecek-1085403976.html

rusya

astana

suriye

libya

gazze

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