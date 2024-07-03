https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/sezemin-akkuyu-ngsde-ekipman-ve-sistemlerin-yuzde-70i-devreye-alindi-1085487399.html

Sezemin: Akkuyu NGS'de ekipman ve sistemlerin yüzde 70'i devreye alındı

Sezemin: Akkuyu NGS'de ekipman ve sistemlerin yüzde 70'i devreye alındı

Sputnik Türkiye

Nükleer enerji sektörünü bir araya getiren 6. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Enerji Santralleri Zirvesi (NPPES-2024) İstanbul'da devam ediyor. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:31+0300

dünya

türkiye

rusya

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu nükleer a.ş

rosatom

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

denis sezemin

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Sputnik’in resmi medya ortağı olduğu zirvenin ana başlıklardan biri de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un uzman olduğu ve nükleer enerji gelişiminin gelecek vaat eden alanlarından olan küçük modüler reaktörler (SMR) olurken, aynı zamanda Rosatom tarafından Türkiye'de inşa edilen ülkenin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun dört güç ünitesinin inşaatı son hızla sürdürülüyor.Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, NPPES-2024 Zirvesi sırasında Sputnik'e verdiği özel röportajda, devreye alma çalışmalarının ilerleyişi, Türk uzmanların Rusya'daki eğitimleri ve Akkuyu uzmanlarının Rus nükleer şantiyelerinde istihdam olanakları hakkında bilgi verdi.Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) çalışmaların hangi aşamada olduğunu değerlendiren Sezemin, şu anda ilk ünitenin, ekipman ve sistemlerin tek tek test edilmesine geçilen devreye alma çalışmalarının sürdüğünü vurgularken, “Güç ünitesini devreye alma süreci, yönetmelikler tarafından dört kısma ayrıldığı için herhangi bir aşamadan bahsetmek zor. İlk bölüm devreye alma öncesi çalışmalardır, aslında bireysel testlerle örtüşürler, biri diğerine doğru akar ancak kurulu ekipman ve sistemlerin yaklaşık yüzde 70'inin halihazırda devreye alma aşamasını geçmiş olması çok önemli. Test için hazırlanıyoruz ve halihazırda bir test programımız var. En önemli sistemlerin bazılarında bireysel testler devam ediyor. Ekipman unsurları sistemler halinde bir araya getiriliyor ve test sürecinden ünitenin devreye alınmasına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye'de Akkuyu NGS'nin deniz suyunu ısıtacağı için çevreyi tehdit edebileceğini iddia eden çeşitli eylemler yapıldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?Bu aşamada yerelleşmenin payı nedir, Türk şirketleri şantiyede ne tür işler yapıyor?Santral faaliyete geçtiğinde hangi şehirlere elektrik sağlanacak?Dört ünitenin devreye girmesinden sonra santralde dört bin kişi çalışacak. Şu anda şantiyede çalışanların deneyimleri faydalı olacak mı ve Türkiye'deki yeni NGS'lerin yapım süresini kısaltmaya yardımcı olacak mı?Hem Türk vatandaşlarından hem de Ruslardan mı bahsediyoruz?Nükleer enerji sektörünü bir araya getiren 6. Nükleer Enerji Santralleri Fuarı ve 10. Nükleer Enerji Santralleri Zirvesi'nde (NPPES-2024) konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçileceğini belirtmişti.Ceylan, "Bu mevcut yıllık talebimizin yaklaşık yüzde 10'unu, İstanbul'un talebinin ise yüzde 90'ını karşılayan bir üretim. Bu üretim sayesinde yıllık 35 milyon ton karbondioksit emisyonunun ve 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, gazetecilere verdiği demecinde, Türkiye'de son hızla devam eden nükleer santraldeki çalışmaların Batı’nın tüm müdahalesine rağmen plana göre ilerlediğini söylemiş, söz verildiği gibi 2025 yılında Türkiye'nin enerji sistemine katılacağının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/nukleer-enerji-zirvesi-istanbulda-basladi-akkuyu-ngs-2025te-elektrik-uretmeye-baslayacak-1085440919.html

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türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), denis sezemin