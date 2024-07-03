https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/nato-ulkeleri-2025te-ukraynaya-40-milyar-euro-askeri-yardim-konusunda-anlasti-1085484282.html
‘NATO ülkeleri 2025’te Ukrayna’ya 40 milyar euro askeri yardım konusunda anlaştı’
‘NATO ülkeleri 2025’te Ukrayna’ya 40 milyar euro askeri yardım konusunda anlaştı’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın uyarılarını göz ardı etmeye devam eden NATO ülkelerinin, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro değerinde askeri yardım sağlama konusunda anlaşmaya... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T14:47+0300
2024-07-03T14:47+0300
2024-07-03T14:44+0300
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Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, adının açıklanmasını istemeyen bir Batı Avrupalı diplomat, “Askeri blok müttefikleri önümüzdeki yıl Ukrayna’ya 40 milyar euro (43,05 milyar dolar) askeri yardım sağlama konusunda anlaşmaya vardı” diye konuştu.Haberde, ittifak liderlerinin bu taahhüdü önümüzdeki hafta Washington’da yapılacak NATO Zirvesinde imzalayacağı bildirildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklama sırasında, Ukrayna’ya her yıl 40 milyar euro tahsis edilmesi çağrısında bulunarak bunu zorunlu hale getirmeyi önermişti. Stoltenberg, Ukrayna’ya fon tahsisinin “kalıcı ve öngörülebilir” hale gelmesi için söz konusu yıllık miktarın NATO üyeleri arasında dağıtılmasını önerdi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-ordusu-casov-yarin-noviy-ilcesini-tamamen-kontrol-altina-aldi-1085480422.html
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ukrayna krizi, nato, ukrayna, askeri yardım, rusya, reuters, batı, batı avrupa, jens stoltenberg, sergey lavrov, abd
ukrayna krizi, nato, ukrayna, askeri yardım, rusya, reuters, batı, batı avrupa, jens stoltenberg, sergey lavrov, abd
‘NATO ülkeleri 2025’te Ukrayna’ya 40 milyar euro askeri yardım konusunda anlaştı’
Rusya’nın uyarılarını göz ardı etmeye devam eden NATO ülkelerinin, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro değerinde askeri yardım sağlama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, adının açıklanmasını istemeyen bir Batı Avrupalı diplomat, “Askeri blok müttefikleri önümüzdeki yıl Ukrayna’ya 40 milyar euro (43,05 milyar dolar) askeri yardım sağlama konusunda anlaşmaya vardı” diye konuştu.
Haberde, ittifak liderlerinin bu taahhüdü önümüzdeki hafta Washington’da yapılacak NATO Zirvesinde imzalayacağı bildirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 31 Mayıs’ta yaptığı açıklama sırasında, Ukrayna’ya her yıl 40 milyar euro tahsis edilmesi çağrısında bulunarak bunu zorunlu hale getirmeyi önermişti. Stoltenberg, Ukrayna’ya fon tahsisinin “kalıcı ve öngörülebilir” hale gelmesi için söz konusu yıllık miktarın NATO üyeleri arasında dağıtılmasını önerdi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.