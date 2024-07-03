https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyanin-uc-bolgesinde-10-ukrayna-ihasi-engellendi-1085471415.html
Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:07+0300
2024-07-03T10:07+0300
2024-07-03T10:03+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde 5, Bryansk bölgesinde 4 ve Moskova bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ayrıca Karadeniz’de, Novorossiysk limanı yönünde ilerlediği tespit edilen iki insansız deniz aracı vuruldu.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, bryansk, moskova
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, bryansk, moskova
Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde 5, Bryansk bölgesinde 4 ve Moskova bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Karadeniz’de, Novorossiysk limanı yönünde ilerlediği tespit edilen iki insansız deniz aracı vuruldu.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.