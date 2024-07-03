https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyanin-uc-bolgesinde-10-ukrayna-ihasi-engellendi-1085471415.html

Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T10:07+0300

2024-07-03T10:07+0300

2024-07-03T10:03+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde 5, Bryansk bölgesinde 4 ve Moskova bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ayrıca Karadeniz’de, Novorossiysk limanı yönünde ilerlediği tespit edilen iki insansız deniz aracı vuruldu.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html

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