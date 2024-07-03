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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyanin-uc-bolgesinde-10-ukrayna-ihasi-engellendi-1085471415.html
Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:07+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde 5, Bryansk bölgesinde 4 ve Moskova bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.Ayrıca Karadeniz’de, Novorossiysk limanı yönünde ilerlediği tespit edilen iki insansız deniz aracı vuruldu.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rus-topcular-bir-abrams-tankini-daha-yok-etti-1085468272.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, bryansk, moskova
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, bryansk, moskova

Rusya’nın üç bölgesinde 10 Ukrayna İHA’sı engellendi

10:07 03.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi
Rus hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Belgorod bölgesinde 5, Bryansk bölgesinde 4 ve Moskova bölgesinde 1 İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Karadeniz’de, Novorossiysk limanı yönünde ilerlediği tespit edilen iki insansız deniz aracı vuruldu.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın merkez ve sınır bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
An American Abrams M1 tank destroyed in the special military operation zone - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
Ukrayna krizi
Rus topçular bir Abrams tankını daha yok etti
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