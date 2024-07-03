https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusyadan-diplomatini-sinir-disi-eden-romanyaya-misilleme-romanyali-diplomat-sinir-disi-ediliyor-1085479220.html
Rusya’dan diplomatını sınır dışı eden Romanya’ya misilleme: Romanyalı diplomat sınır dışı ediliyor
Rusya’dan diplomatını sınır dışı eden Romanya’ya misilleme: Romanyalı diplomat sınır dışı ediliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’ye, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği’nde çalışan bir kişinin sınır dışı... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T13:20+0300
2024-07-03T13:20+0300
2024-07-03T13:17+0300
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sınır dışı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “3 Temmuz’da, Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiye, bakanlık tarafından bir Romanya Büyükelçiliği mensubunun istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota takdim edildi. Bu tedbir, daha önce Romanya tarafının asılsız olarak aldığı Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararına bir cevap niteliğindedir” ifadesine yer verildi.Romanya Dışişleri Bakanlığı, 24 Mayıs’ta, Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi’nde görevli bir diplomatı, “18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı eylemlerden dolayı” sınır dışı etme kararı alındığını duyurmuştu. Rusya Büyükelçiliği, çalışanına yönelik tüm suçlamaları reddederek asılsız olarak nitelemişti. Moskova, Romanya’nın bu hasımca adımına karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kremlin-rusya-ve-turkiye-suriyenin-kuzeyinde-terorle-mucadelede-isbirligi-yapacak-1085478056.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, romanya, diplomat, sınır dışı, istenmeyen kişi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, romanya, diplomat, sınır dışı, istenmeyen kişi
Rusya’dan diplomatını sınır dışı eden Romanya’ya misilleme: Romanyalı diplomat sınır dışı ediliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’ye, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği’nde çalışan bir kişinin sınır dışı edilmesine karşılık olarak Moskova’da çalışan bir Romanyalı diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “3 Temmuz’da, Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiye, bakanlık tarafından bir Romanya Büyükelçiliği mensubunun istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota takdim edildi. Bu tedbir, daha önce Romanya tarafının asılsız olarak aldığı Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararına bir cevap niteliğindedir” ifadesine yer verildi.
Romanya Dışişleri Bakanlığı, 24 Mayıs’ta, Rusya’nın Bükreş Büyükelçisi’nde görevli bir diplomatı, “18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı eylemlerden dolayı” sınır dışı etme kararı alındığını duyurmuştu. Rusya Büyükelçiliği, çalışanına yönelik tüm suçlamaları reddederek asılsız olarak nitelemişti. Moskova, Romanya’nın bu hasımca adımına karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.