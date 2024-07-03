https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusya-ve-ingiltere-yeni-bir-ortak-guvenlik-mimarisi-olusturulmasi-konusunu-gorustu-1085463800.html
Rusya ve İngiltere yeni bir ortak güvenlik mimarisi oluşturulması konusunu görüştü
Rusya ve İngiltere yeni bir ortak güvenlik mimarisi oluşturulması konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rusya ve İngiltere’nin ortak güvenlik mimarisi oluşturulması konusunu görüştüklerini belirtti. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T01:20+0300
2024-07-03T01:20+0300
2024-07-03T01:20+0300
dünya
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londra
rusya
avrasya
avrupa-atlantik güvenliği
vladimir putin
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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, Sky News'e verdiği demeçte Rus ve İngiliz diplomatların Avrasya'da yeni bir ortak güvenlik mimarisi oluşturma konusunu görüştüklerini söyledi.Kelin, “Önümüzdeki yıllarda çok ciddi iki anlaşma olacağını düşünüyorum. Birincisi Ukrayna ile ilgili. İkincisi ise Avrasya kıtasında daha geniş bir güvenlik mimarisi ile ilgili. Henüz fikir aşamasında ama üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En azından görüşmeler başladı. Bazı başkentlerle konuştuk. Bunu burada, Londra'da, Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle başlangıç düzeyinde görüştüm, tabii ki buna henüz hazır değiller. Bunu gayet iyi anlıyorum” dedi.Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin ‘işe yaramadığını’ bunun da mevcut olandan farklı daha geniş bir anlaşmaya duyulan ihtiyacı gösterdiğini belirten Büyükelçi, “Diplomatlar olarak buradaki çoğu insanın yaptığı gibi sadece yarını değil, aynı zamanda 5-15 yıl sonra ne olacağını da düşünmeliyiz” diye konuştu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Avrasya'nın kolektif güvenliğine yönelik ikili ve çok taraflı garantileri konuşmanın vaktinin geldiğini, bununla birlikte gelecekte dış güçlerin Avrasya bölgesindeki askeri varlığının kademeli olarak sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmiş, Rusya'nın BM'de bölünmez bir güvenlik sistemi oluşturulması konusunda ciddi diyalog geliştirilmesiyle ilgilendiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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andrey kelin, büyükelçi, ingiltere, londra, rusya, avrasya, avrupa-atlantik güvenliği, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm)
andrey kelin, büyükelçi, ingiltere, londra, rusya, avrasya, avrupa-atlantik güvenliği, vladimir putin, birleşmiş milletler (bm)
Rusya ve İngiltere yeni bir ortak güvenlik mimarisi oluşturulması konusunu görüştü
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rusya ve İngiltere’nin ortak güvenlik mimarisi oluşturulması konusunu görüştüklerini belirtti.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, Sky News'e verdiği demeçte Rus ve İngiliz diplomatların Avrasya'da yeni bir ortak güvenlik mimarisi oluşturma konusunu görüştüklerini söyledi.
Kelin, “Önümüzdeki yıllarda çok ciddi iki anlaşma olacağını düşünüyorum. Birincisi Ukrayna ile ilgili. İkincisi ise Avrasya kıtasında daha geniş bir güvenlik mimarisi ile ilgili. Henüz fikir aşamasında ama üzerinde çalışmaya başlıyoruz. En azından görüşmeler başladı. Bazı başkentlerle konuştuk. Bunu burada, Londra'da, Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle başlangıç düzeyinde görüştüm, tabii ki buna henüz hazır değiller. Bunu gayet iyi anlıyorum” dedi.
Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin ‘işe yaramadığını’ bunun da mevcut olandan farklı daha geniş bir anlaşmaya duyulan ihtiyacı gösterdiğini belirten Büyükelçi, “Diplomatlar olarak buradaki çoğu insanın yaptığı gibi sadece yarını değil, aynı zamanda 5-15 yıl sonra ne olacağını da düşünmeliyiz” diye konuştu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Avrasya'nın kolektif güvenliğine yönelik ikili ve çok taraflı garantileri konuşmanın vaktinin geldiğini, bununla birlikte gelecekte dış güçlerin Avrasya bölgesindeki askeri varlığının kademeli olarak sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmiş, Rusya'nın BM'de bölünmez bir güvenlik sistemi oluşturulması konusunda ciddi diyalog geliştirilmesiyle ilgilendiğini ifade etmişti.