https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
Putin: Rusya’nın barış önerisi Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini öngörüyor
Putin: Rusya’nın barış önerisi Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini öngörüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran Cuma günü sunduğu yeni barış önerisinin gerçekten Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini öngördüğünü kaydetti. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T11:04+0300
2024-06-25T11:04+0300
2024-06-25T11:00+0300
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rusya
vladimir putin
ukrayna
öneri
barış
anlaşma
batı
avrasya
uluslararası primakov okumaları forumu
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Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün başlayan 'Primakov Okumaları’ Uluslararası Forumu katılımcılarına hitaben bir mesaj gönderen Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde sunduğu yeni barış önerisine dikkat çekti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından okunan Putin'in mesaj metninde şu ifadeye yer verildi.Ülke lideri, forum katılımcılarının Rusya’nın Avrasya kıtasında eşit, bölünmez güvenlik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği sisteminin oluşturulmasına yönelik fikirlerine de dikkatlerini vereceklerinden emin olduğunu ifade etti.Moskova’da, 25-26 Haziran’da “Dünya bağlamında Rusya” balıklı 10. ‘Primakov Okumaları’ Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu düzenleniyor. Forum her yıl, uluslararası ilişkiler ve dünya ekonomisi alanındaki uzmanları bir araya getiriyor. Forum kapsamında dünyanın önde gelen bilim insanları, siyasetçileri ve diplomatları küresel ve bölgesel sorunlar ve tehditlere ilişkin açık diyalog yürütüyor.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/macrondan-beklenmedik-putin-aciklamasi-diyalogu-surdurmeye-hazirim-1085190749.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, öneri, barış, anlaşma, batı, avrasya, uluslararası primakov okumaları forumu, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov
rusya, vladimir putin, ukrayna, öneri, barış, anlaşma, batı, avrasya, uluslararası primakov okumaları forumu, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov
Putin: Rusya’nın barış önerisi Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini öngörüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran Cuma günü sunduğu yeni barış önerisinin gerçekten Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesini öngördüğünü kaydetti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün başlayan 'Primakov Okumaları’ Uluslararası Forumu katılımcılarına hitaben bir mesaj gönderen Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde sunduğu yeni barış önerisine dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından okunan Putin'in mesaj metninde şu ifadeye yer verildi.
Ortaya koyduğumuz girişimin özüne bakmak bile istemeyen pek çok Batılı siyasetçinin aksine forum katılımcılarının bu öneriye düşünerek ve rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarına ve bunun gerçekten de çatışmayı durdurma, siyasi ve diplomatik bir çözüme doğru ilerleme imkanı öngördüğünü göreceklerine inanıyorum.
Ülke lideri, forum katılımcılarının Rusya’nın Avrasya kıtasında eşit, bölünmez güvenlik ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği sisteminin oluşturulmasına yönelik fikirlerine de dikkatlerini vereceklerinden emin olduğunu ifade etti.
Moskova’da, 25-26 Haziran’da “Dünya bağlamında Rusya” balıklı 10. ‘Primakov Okumaları’ Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu düzenleniyor. Forum her yıl, uluslararası ilişkiler ve dünya ekonomisi alanındaki uzmanları bir araya getiriyor. Forum kapsamında dünyanın önde gelen bilim insanları, siyasetçileri ve diplomatları küresel ve bölgesel sorunlar ve tehditlere ilişkin açık diyalog yürütüyor.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.