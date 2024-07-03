https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/rusya-energodara-yonelik-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslardan-degerlendirme-talep-edecek-1085499049.html

‘Rusya, Energodar'a yönelik saldırıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan değerlendirme talep edecek’

‘Rusya, Energodar'a yönelik saldırıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan değerlendirme talep edecek’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine yönelik terör saldırısına ilişkin uluslararası... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T23:33+0300

2024-07-03T23:33+0300

2024-07-03T23:33+0300

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mariya zaharova

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Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası kuruluşlardan Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen Kiev’in terör saldırısına ilişkin değerlendirme isteyeceğini ifade etti.Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Raduga trafo merkezine saldırısı, santral çalışanlarının kasıtlı olarak tehlikeye atıldığı ilk olay. Zelenskiy rejiminin terör saldırısı, Energodar'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, santral çalışanlarını korkutmayı ve nihayetinde Zaporojye NGS'nin güvenliğine tehdit oluşturmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.Santral çalışanlarına yönelik terör ve sivil nükleer tesislerin güvenliğinin ihlal edilmesinin sorumluluğunun tamamen Kiev Nazi rejimine, liderine ve Batılı patronlarına ait olduğunu belirten Zaharova, "Bu suç eylemlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından gerekli şekilde değerlendirilmesini isteyeceğiz" vurgusu yaptı.Çarşamba günü Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'daki Raduga trafo merkezini kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin8 çalışanının yaralandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, zaporizhzhya nükleer santrali, kiev, batı, aleksey lihaçev, rosatom