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‘Rusya, Energodar'a yönelik saldırıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan değerlendirme talep edecek’
‘Rusya, Energodar'a yönelik saldırıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan değerlendirme talep edecek’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine yönelik terör saldırısına ilişkin uluslararası... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T23:33+0300
2024-07-03T23:33+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
zaporizhzhya nükleer santrali
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Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası kuruluşlardan Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen Kiev’in terör saldırısına ilişkin değerlendirme isteyeceğini ifade etti.Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Raduga trafo merkezine saldırısı, santral çalışanlarının kasıtlı olarak tehlikeye atıldığı ilk olay. Zelenskiy rejiminin terör saldırısı, Energodar'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, santral çalışanlarını korkutmayı ve nihayetinde Zaporojye NGS'nin güvenliğine tehdit oluşturmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.Santral çalışanlarına yönelik terör ve sivil nükleer tesislerin güvenliğinin ihlal edilmesinin sorumluluğunun tamamen Kiev Nazi rejimine, liderine ve Batılı patronlarına ait olduğunu belirten Zaharova, "Bu suç eylemlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından gerekli şekilde değerlendirilmesini isteyeceğiz" vurgusu yaptı.Çarşamba günü Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'daki Raduga trafo merkezini kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin8 çalışanının yaralandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, zaporizhzhya nükleer santrali, kiev, batı, aleksey lihaçev, rosatom
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, zaporizhzhya nükleer santrali, kiev, batı, aleksey lihaçev, rosatom

‘Rusya, Energodar'a yönelik saldırıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan değerlendirme talep edecek’

23:33 03.07.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine yönelik terör saldırısına ilişkin uluslararası kuruluşlardan değerlendirme isteyeceklerini belirtti.
Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası kuruluşlardan Zaporojye Nükleer Güç Santralinin yakınında bulunan Energodar kentindeki Raduga trafo merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen Kiev’in terör saldırısına ilişkin değerlendirme isteyeceğini ifade etti.
Zaharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Raduga trafo merkezine saldırısı, santral çalışanlarının kasıtlı olarak tehlikeye atıldığı ilk olay. Zelenskiy rejiminin terör saldırısı, Energodar'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, santral çalışanlarını korkutmayı ve nihayetinde Zaporojye NGS'nin güvenliğine tehdit oluşturmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
Santral çalışanlarına yönelik terör ve sivil nükleer tesislerin güvenliğinin ihlal edilmesinin sorumluluğunun tamamen Kiev Nazi rejimine, liderine ve Batılı patronlarına ait olduğunu belirten Zaharova, "Bu suç eylemlerinin uluslararası kuruluşlar tarafından gerekli şekilde değerlendirilmesini isteyeceğiz" vurgusu yaptı.
Çarşamba günü Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Energodar'daki Raduga trafo merkezini kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin8 çalışanının yaralandığını duyurmuştu.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi
22 Haziran , 22:09
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